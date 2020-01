Sunleavs by Indewatt : une startup varoise récompensée au CES de Las Vegas pour sa contribution aux communautés solaires !

La statup Indewatt vient de remporter un prestigieux « CES Climate Change Innovator Award 2020 » pour sa solution SUNLEAVS permettant de faciliter l’émergence de communautés énergétiques grâce à un capteur associé à un réseau social.

Sunleavs est une sorte de Solar Social Club qui, grâce à une plateforme web et à un capteur Wi-fi branché sur le tableau électrique de chacun des membres, permet de faciliter l’émergence de communautés énergétiques.

Sunleavs : la consommation partagée d’énergie solidaire

Grâce à la plateforme Sunleavs, les habitants d’un quartier (propriétaires ou locataires d’une maison ou d’un appartement dans un rayon de 1 km) investissent ensemble dans une installation photovoltaïque. Ils partagent et répartissent ensuite l’énergie produite, au plus près des besoins de chacun.

Il existe également un système de “stockage virtuel” : si le consommateur ne consomme pas l’énergie (ex : il est en vacances), celle-ci est répartie sur les autres habitants du quartier et rétribuée le jour où il en a besoin. Le système se base donc sur l’intelligence collective et la solidarité.

Une forte dimension communautaire

La dimension communautaire est la principale différenciation du concept par rapport aux solutions existantes sur le marché. L’utilisateur intègre le Solar Social Club de son quartier. Il est accompagné de A à Z, grâce à une solution clé en main, particulièrement bien pensée, qui comprend :

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’installation des panneaux solaires

La gestion via la plateforme web de visualisation et de mutualisation des moyens (= software)

La maintenance grâce au capteur/boîtier connecté qui détecte notamment les pannes (= hardware)

Des conseils personnalisés sur la consommation d’énergie domestique de chaque membre

Sunleavs : ensemble pour récolter l’énergie solaire !

L’objectif est clair : autoconsommer l’intégralité de l’autoproduction. Les Solar Social Clubs établis dans chaque quartier sont capables, grâce à des outils et des services, d’investir ensemble dans un système de production d’électricité solaire locale qu’ils peuvent partager, consommer ou échanger en temps réel selon leurs besoins et ainsi mieux piloter leur autonomie énergétique. Romain Chayla, le fondateur de la société Indewatt qui propose la solution Sunleavs, explique : « Nous sommes convaincus que l’intelligence collective de la communauté Sunleavs associée au stockage, à la mobilité électrique et à nos puissants algorithmes auto apprenants, nous permettront à court terme d’atteindre l’autonomie et la résilience énergétique. » Il ajoute : « Nous croyons à la décentralisation énergétique car produire et consommer localement une énergie propre réduit considérablement notre empreinte énergétique, préserve notre environnement et notre portefeuille ! ». Pour une énergie propre, locale, sans contrainte et sans intermédiaire !

Sunleavs au CES de Las Vegas

La startup varoise Sunleavs vient de remporter un « CES Climate Change Innovator Award» sur le prestigieux salon international dédié à l’innovation technologique : le CES de Las Vegas (Consumer Electronics Show). Seulement six startups en capacité de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre ont été récompensées, dont Sunleavs. Romain Chayla, fondateur de Sunleavs, vous attend au CES, à l’Eureka Park, sur le stand de la Région Sud, numéro de stand 50215 Hall G du 7 au 10 Janvier 2020 à Las Vegas.

Encadré

La genèse et les ambitions de Sunleavs

L’idée de Sunleavs (“feuilles de soleil” en anglais) est née en 2016 lors d’un startup weekend où il a été repéré par TVT Innovation. En constituant un groupe de réflexion autour de son idée, Romain Chayla a également élargi son réseau. En 2017, l’idée se conceptualise autour de la création d’un capteur physique/boîtier connecté en étant accompagné dans le cadre d’un programme d’accélération de startup. En 2018, Romain recrute un ingénieur en contrat de professionnalisation et intègre la pépinière d’entreprises CleanTech du Technopole de l’Environnement Arbois à Aix-en-Provence. Quelles sont les ambitions de Sunleavs ? En obtenant une récompense au CES de Las Vegas, et plus généralement pour l’avenir, Sunleavs entend développer des communautés énergétiques, ainsi que renforcer l’autonomie de chaque usager dans un esprit communautaire grâce à une énergie propre et locale. Les objectifs sont aussi de favoriser les économies d’échelle, de déployer la solution sur le territoire et d’accélérer la transition énergétique citoyenne. A terme, l’ambition est d’obtenir une autonomie résiliente sans pour autant être déconnecté du réseau.

