Q CELLS, 20 ans d’innovation continue dans l’industrie solaire

Vingt ans après la naissance de la marque Q CELLS, l’excellence technologique durable de la société continue de façonner l’industrie solaire en matière de recherche et développement. Anniversaire !

Q CELLS vient de célébrer son 20ème anniversaire. Pour marquer cet événement, Q CELLS prévoit de fournir une série de produits et services marqués du sceau de l’innovation en 2020. Plus précisément, 2020 sera l’année où Q CELLS élargira son portefeuille de modules monocristallins à l’efficacité de conversion supérieure à 20%. A partir de l’an prochain d’ailleurs, toute la capacité de production de Q CELLS sera orientée vers le monocristallin. La société estime que la technologie monocristalline représente la voie la plus efficace pour obtenir le LCOE le plus bas dans les projets photovoltaïques.

80 à 90 millions de dollars par an pour la R&D

Avec le passage au mono, Q CELLS continuera de répondre à l’appétit croissant pour les modules de puissance supérieure – comme en témoigne le lancement réussi du module Q.PEAK DUO-G6 fabriqué avec des plaquettes M4 plus grande en Europe, aux États-Unis et en Australie en Q2 et Q3 cette année. De nouveaux modules de nouvelle génération de la série Q.PEAK DUO seront dévoilés tout au long de 2020. En outre, Q CELLS a intégré la principale préoccupation du client centrée sur les performances, les coûts et la fiabilité pendant la durée de vie de 25 ans d’un module. En produisant des modules solaires sans cesse plus efficaces, Q CELLS continue de démontrer la force de son expertise en Recherche & Développement. L’investissement en R&D a atteint en moyenne 80 à 90 millions de dollars par an au cours des cinq dernières années. De quoi conforter un leadership technologique mais aussi une solide compréhension de la satisfaction des demandes des clients ! Une compréhension qui remonte à deux décennies.

Q CELLS, deux décennies dans le solaire : un exploit

20 ans dans l’industrie solaire, une prouesse ! Très peu d’autres sociétés solaires sur le marché aujourd’hui peuvent se targuer d’une aussi longue histoire que la marque Q CELLS. Cela témoigne de la force de la vision initiale de Q CELLS d’offrir l’excellence « Engineered in Germany» et de la portée mondiale, de la bancabilité et de l’expertise du marché de la société. De la création allemande de la société en 1999 à son statut actuel de fournisseur de premier plan et verticalement intégré de solutions énergétiques totales, le parcours de Q CELLS a étroitement reflété celui de l’industrie solaire elle-même. Le directeur technique de Q CELLS, Daniel Jeong, a déclaré: «Atteindre notre 20ème anniversaire est un rappel opportun de la façon dont Q CELLS continue de fixer les normes pour l’industrie solaire. Nous sommes fiers de l’avancement de nos capacités de R&D, et la livraison de produits mono avec une efficacité de module de plus de 20% montre comment nous pouvons traduire ces apprentissages en produits actuels. L’amélioration de l’efficacité de la conversion de puissance reste notre priorité, qui est facilitée par l’évolution continue des produits de Q CELLS, avec de nombreux autres développements passionnants dans le pipeline. En tant que marque célébrant 20 ans dans l’industrie solaire, nous sommes fiers lorsque nous regardons notre passé ainsi que nos réalisations actuelles, et en outre, extrêmement excités lorsque nous envisageons l’avenir.”

Encadré

Q CELLS, 20 ans : les étapes fondatrices

• 1999: Fondation de Q CELLS à Thalheim, en Allemagne. Capacité solaire globale: 1 GW

• 2001: lance sur le marché la cellule Q6M

• 2004: établit une nouvelle norme pour l’industrie avec une cellule Q6L de 6 pouces

• 2007: déploie sa première cellule à trois jeux de barres, la Q6LTT3-G3

• 2008: première entreprise à garantir des cellules sans points chauds avec Hot-Spot Protect

• 2009: ouvre sa première unité de production à l’étranger, en Malaisie

• 2010: passage de la production cellulaire uniquement à la production de modules

• 2011: atteint une efficacité record de 19,5% avec la cellule multicristalline Q.ANTUM

• 2012: devient la première entreprise solaire à commercialiser la technologie PERC

• 2015: fusion avec Hanwha SolarOne

• 2015: Atteint une efficacité record mondiale de 19,5% avec le module multicristallin Q.ANTUM

• 2015: Signature d’un accord de fourniture de modules de 1,5 GW avec NextEra Energy Resources, LLC

• 2017: Inauguration de l’usine de cellules de Jincheon en Corée du Sud

• 2019: franchit le cap des 3 milliards de cellules solaires Q.ANTUM

• 2019: Inauguration de la plus grande usine de fabrication de modules du monde occidental à savoir l’usine de 1,7 GW à Dalton, Géorgie, États-Unis