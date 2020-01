CVE lance pour ses salariÃ©s et pour alimenter son siÃ¨ge une offre de fourniture dâ€™Ã©nergie verte innovante avec Wekiwi

CVE vient de lancer en France son offre de fourniture d’électricité verte à destination de ses salariés et du siège du groupe. Avec cette offre, créée en partenariat avec le fournisseur Wekiwi et l’énergéticien AXPO, les collaborateurs de CVE pourront bénéficier d’un tarif compétitif pour leurs factures d’électricité tout en consommant l’énergie verte produite par trois centrales du groupe. Par ailleurs, le siège de CVE bénéficie déjà de cette offre depuis début décembre et est désormais alimenté à 100% en électricité verte produite par le groupe.

De l’électricité issue de trois centrales PV du groupe

Les 120 salariés du producteur indépendant d’énergies renouvelables CVE travaillant en France peuvent à présent souscrire à une offre de fourniture verte leur permettant de consommer pour leurs besoins personnels l’électricité produite par trois des centrales photovoltaïques du groupe. Celles-ci sont situées dans le sud de la France (en régions Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine), et sont entrées en exploitation en 2019. « Cette offre différenciante permet aux salariés de CVE de consommer l’énergie renouvelable produite par nos centrales, tout en bénéficiant d’une remise importante sur leur facture d’électricité » explique Guillaume Klein, Directeur Energie de CVE. « Depuis son lancement, plus de la moitié des collaborateurs de CVE s’est déjà montrée intéressée par la souscription à cette offre ». L’offre a été développée en partenariat avec l’énergéticien AXPO et le fournisseur digital d’énergie low-cost Wekiwi (Groupe TREMAGI), choisis par CVE en raison de leur agilité et de leur capacité à proposer une offre sur-mesure, répondant aux besoins spécifiques de l’entreprise. Cette offre de fourniture fait office de pilote pour le fournisseur Wekiwi, qui entend la déployer à plus grande échelle à l’avenir, notamment auprès des comités d’entreprise de grands groupes publics ou privés.

Un siège 100% en électricité verte

Depuis le début du mois de décembre 2019, le siège de l’entreprise situé à Marseille bénéficie également de cette offre inédite, qui vient couvrir 100% des besoins en électricité des locaux, grâce à la production énergétique de ses propres centrales. « Il était hautement symbolique pour CVE de proposer une offre de fourniture d’énergie verte à nos équipes et de couvrir l’alimentation en électricité de notre siège grâce à la production de nos centrales. Cette nouvelle offre est également emblématique de la vision défendue par l’entreprise depuis sa création il y a 10 ans. Celle d’une production d’énergie renouvelable décentralisée, avec un modèle de vente directe en circuit court, venant répondre aux besoins énergétiques des entreprises et des collectivités. Cette offre vient également souligner l’importance que CVE porte à l’implication des entreprises et des citoyens dans la concrétisation de ces enjeux environnementaux » affirme Pierre de Froidefond, associé co-fondateur du groupe CVE.