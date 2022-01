En 2022, VSB Ã©nergies nouvelles vise le TOP 5 des producteurs dâ€™EnR indÃ©pendants franÃ§ais !

VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’énergies renouvelables annonce avoir clôturé l’année en hausse avec un chiffre d’affaires de 23 millions d’€. Plus que jamais portée par une dynamique et une stratégie ambitieuse la société – qui a fêté ses 20 ans en 2021 – réaffirme son ambition : intégrer le top 5 des producteurs d’énergies renouvelables indépendants français.

Alors que la situation reste toujours complexe du fait de la crise sanitaire persistante, VSB énergies nouvelles clôture l’année avec un chiffre d’affaires en hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique notamment par les revenus tirés de cessions d’actifs au fonds détenu par VSB Holding et intervenus en 2021.

Des résultats en hausse dans un contexte encore incertain

Dans la droite lignée de son plan stratégique 2025, VSB a construit 90 MW en 2021 dont 20 MW de projets menés pour son compte et exploite à date près de 700 MW toutes énergies confondues. VSB a également assuré la gestion administrative de 376 MW de projets solaires et éoliens pour le compte de tiers.

L’activité repowering -au cœur de la stratégie de croissance de VSB énergies nouvelles – s’est renforcée avec 2 projets acquis et « repoweré » par VSB : les parcs de Silfiac et Bois Lislet. Au total, le repowering représente près de 30MW en portefeuille actuellement pour VSB. Enfin, ultime preuve de dynamisme, VSB enregistre une hausse de 30% de ses effectifs par rapport à 2020 avec 129 collaborateurs à la clôture de l’exercice.

Plus que jamais développer pour son compte !

Le plan stratégique 2025 marque une bascule majeure pour VSB énergies nouvelles qui, après avoir longtemps été développeur et opérateur pour lui-même et pour des tiers, entend désormais opérer uniquement pour ses propres projets et se positionner comme un énergéticien à part entière. Impulsée en 2021, cette stratégie va plus que jamais se systématiser en 2022 avec également un recentrage sur l’éolien on-shore et le photovoltaïque. VSB énergies nouvelles – dont le portefeuille de développement est actuellement de 2 507 MW – ambitionne de disposer de 3,5 GW en développement et de renouveler l’équivalent de 100 MW à horizon 2025. Une quinzaine de recrutements sont prévus en 2022 pour renforcer les équipes de prospection et de développement de projet.

Renforcer sa force de prospection de sites photovoltaïques

Pour appuyer son activité de développement, VSB énergies nouvelles mise également sur la croissance externe avec l’acquisition de portefeuilles de projets en phase pré-développement. VSB énergies nouvelles prévoit enfin de renforcer sa force de prospection de sites photovoltaïques en se déployant sur l’ensemble du territoire. « Le succès de l’année 2021 valide pleinement notre nouvelle stratégie », explique François Trabucco Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Nous avons fait le pari de nous repenser et de revoir nos fondamentaux pour aller plus loin et cela fonctionne ! L’alliance inédite de nos 20 années d’expérience et d’équipes jeunes et plus que jamais motivées nous permet d’être ambitieux et de poursuivre notre travail qui vise à agir pour une transition énergétique pérenne. »