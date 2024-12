Sungrow dÃ©voile ses derniÃ¨res solutions Ã©nergÃ©tiques lors du salon EnerGaÃ¯a 2024 !

Sungrow, acteur majeur mondial des solutions énergétiques durables présentera lors d’Energaia ses gammes de produits phares, conçues pour transformer l’avenir de l’énergie. Une synergie complète : des onduleurs aux chargeurs EV en passant par les solutions de stockage ! Une offre globale de solutions, adaptée aux besoins résidentiels, commerciaux et industriels.

Micro-onduleurs : une innovation pour le résidentiel

Lors d’EnerGaïa 2024, Sungrow présentera le tout-nouveau S1000S, idéal pour les installations résidentielles. Compacts et légers, nos micro-onduleurs allient sécurité grâce au relais de découplage intégré et à la facilité d’installation. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces nouvelles solutions et assistez aux présentations commerciales et démonstrations d’installation inédites sur notre stand.

Onduleurs commerciaux : performances et fiabilité

Notre gamme d’onduleurs C&I string sera à l’honneur avec deux produits phares : le SG125CX-P2, la référence pour les installations commerciales modernes ainsi que le SG150CX qui fera sa première apparition en France, offrant des performances améliorées et une adaptabilité accrue pour répondre à tous les besoins.

Onduleurs utility : la révolution pour les grandes centrales photovoltaïques

Nouveau dans la gamme Utility, Sungrow présentera l’onduleur string SG350HX-20, une référence pour les systèmes solaires de grande envergure. Cet onduleur se distingue par sa compétitivité et ses protections DC avancées et ses fonctionnalités améliorant la sécurité tout en simplifiant la maintenance.

Également présent à EnerGaïa, l’onduleur centralisé modulaire 1+X apporte des solutions durables aux porteurs de grands projets solaire au sol ou sur toiture. Par sa conception modulaire et son architecture centralisée, il offre un haut niveau de flexibilité ainsi qu’une optimisation des CAPEX et OPEX. Il est également adapté aux projets innovants comme l’agrivoltaïsme, le flottant et les ombrières solaire.

Bornes de recharge EV : la puissance au service de la mobilité

Sungrow présentera également l’ensemble de sa gamme de bornes de recharge AC et DC de 7 à 480 kW. Largement issues du savoir-faire de la conversion de puissance, les bornes de recharge Sungrow répondent à de nombreuses applications en parking privés et publics, dépôts et hubs de charge pour véhicules légers et véhicules lourds. Elles s’intègrent également dans les solutions Combo couplées avec les solutions solaires et de stockage.

Systèmes de Stockage d’Energie (ESS)

Les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) jouent un rôle clé dans la transition énergétique en offrant un soutien au réseau et des solutions fiables pour stocker l’électricité produite à partir de sources renouvelables. C’est pourquoi Sungrow en tant que leader mondial propose une gamme complète de systèmes de stockage adaptée à tous les besoins : du PowerStack (225kWh/unité), idéal pour les projets C&I, au PowerTitan 2.0 (5MWh/unité), conçu pour les projets Utility scale.