A J-5 du Forum EnerGaÃ¯a, le point sur le salon en six infos clÃ©s

Alors que la crise climatique aujourd’hui à l’œuvre et qui chaque année s’exprime avec davantage d’intensité, nous pousse à accélérer notre transformation vers un nouveau modèle énergétique, le Forum Energaia est depuis plusieurs années devenu un rendez-vous européen attendu de fin d’année à l’occasion duquel, professionnels du secteur, acteurs locaux, citoyens, s’approprient de manière collective les nouveaux enjeux environnementaux nationaux et internationaux, et surtout partagent des expériences réussies et des solutions concrètes. Le Forum Energaia réunit l’ensemble des acteurs du vaste écosystème des EnR, de la production aux applications en passant par les services associés sur les marchés clés : énergie, bâtiment, agriculture, industrie, mobilité… En trois ans, EnerGaïa vu le nombre de ses exposants presque tripler. Cette année encore, le salon confirme sa montée en puissance avec l’ouverture d’un hall supplémentaire, 500 exposants, 50 pays représentés et 18 000 visiteurs attendus. Parmi les actualités de cette 18ème édition :

Une édition solidaire

Cette année, le Forum s’engage en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et propose une initiative solidaire, aux côtés de la Région Occitanie : le Grand Challenge Solidaire au profit d’Énergie Solidaire. Ce challenge vise à venir en aide aux personnes qui n’ont pas les moyens ni les capacités de rénover leur logement. Exposants, partenaires et visiteurs sont invités à se rassembler pour soutenir Energie solidaire, et mobiliser des fonds contre la précarité énergétique jusqu’ au 31 décembre 2024. Énergie Solidaire étant reconnue d’intérêt général, les dons sont éligibles à des déductions fiscales.

Les trophées de l’innovation

Ces trophées célèbrent les innovations et avancées techniques des exposants en réponse aux grands enjeux de transition énergétique d’aujourd’hui et de demain. 11 innovations ont été pré-sélectionnées. Parmi elles, on retrouve des innovations en faveur de l’agrivoltaïsme, des bâtiments durables via des systèmes de production ou de stockage d’énergie pour pallier les périodes d’intermittence de production, des solutions en faveur de la transition énergétique des collectivités… Les nominés présenterons leur innovation devant le jury et les visiteurs le jeudi 12/12 à 9h30. Les lauréats seront dévoilés à l’issue des live Pitch lors de la cérémonie de remise des prix.

Les enjeux emplois et formation de la transition énergétique : l’un des axes stratégiques du salon

La transition énergétique place le recrutement et la montée en compétences au cœur des stratégies des entreprises et donc, de l’édition 2024 d’EnerGaïa. Dans son dernier rapport réalisé en collaboration avec le cabinet Accenture et la Caisse des dépôts, l’association Evolen (exposant au salon) estime un besoin de 350 000 emplois dans les énergies décarbonées en 2030, dont 200 000 créations. L’enjeu est de taille : former les jeunes aux nouveaux métiers, faire monter en compétences des personnes en activité, rendre attractifs les métiers de la transition énergétique, accompagner les professionnels en reconversion, soutenir le déploiement national d’offres de formations ciblées actuellement largement insuffisantes. La question de l’emploi et de la formation dans les métiers verts fera l’objet de la table-ronde d’ouverture le mercredi 11 décembre de 10h30 – 12h sur le thème « EnR : comment rendre la filière attractive à tous les publics ». Des animations viendront ponctuées ces deux journées : - Mercredi 11/12 : Un escape game organisé par la chambre syndicale représentant les entreprises industrielles régionales de la métallurgie (UIMM) destiné aux demandeurs d’emploi et aux lycéens pour les immerger dans le monde des énergies décarbonées. - Jeudi 12/12 : une job dating avec France Travail.

Un pavillon chaleur solaire reflet de la feuille de route « solaire thermique & géothermie » récemment signée par les organisations professionnelles

Pour la toute 1ère fois, le Forum EnerGaïa accueillera un pavillon dédié aux enjeux portés par la chaleur solaire animé par Enerplan, le syndicat de l’énergie solaire renouvelable. Enerplan et l’Association Française des professionnels de la Géothermie (AFPG) ont d’ailleurs signé en septembre 2024 une feuille de route commune pour soutenir le déploiement de solutions de couplage combinant solaire thermique et géothermie. Une démarche qui s’inscrit dans la poursuite des objectifs ambitieux visés au plan national en 2035 : - une multiplication par 4 de la production de chaleur avec la Géothermie de surface d’ici 2035, passant ainsi de 4,6 TWh à 18 TWh minimum. - une multiplication par 7,6 de production de chaleur avec le solaire thermique à horizon 2035, passant de 1,3 TWh à 10 TWh minimum. Retrouvez le Pavillon Chaleur Solaire avec Enerplan Hall B1 & l’AFPG sur le Pavillon Bâtiment Durable Hall B1.

Transition énergétique : le temps d’avance de la région Occitanie

A l’horizon 2050, la Région Occitanie a pour ambition de devenir la première « Région à Energie Positive » d’Europe (REPOS). Pour atteindre cet objectif, les énergies renouvelables sont au coeur de la démarche : la consommation d’énergie devra diminuer de 40% et la production d’EnR devra être multipliée par 3 d’ici 2050. Le forum EnerGaïa est l’occasion de dresser un état des lieux de la situation des EnR dans la région, lesquelles représente 24% de la consommation d’énergie finale et de faire le point sur les chantiers en cours et à venir.

Plus de 100 interventions ; conférences, tables-rondes, contenus d’experts, retours d’expériences, ateliers

Le Forum EnerGaïa propose un programme à la fois concret et prospectif, pour se former, s’informer, échanger et découvrir toutes les innovations et actualités du marché. Au programme : plus de 100 interventions, conférences, contenus experts et inspirants, retours d’expériences, ateliers et pitchs. energaia.mediactive-events.com/form/liste_rassemblement&session=EN24&langue_id=1