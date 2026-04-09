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Sunflow lance Sunflex, sa plateforme dÃ©diÃ©e Ã  la flexibilitÃ© des ENR, le week-end de PÃ¢ques en juge de paix

Publié le 9 April 2026

Sunflow, agrÃ©gateur dâ€™Ã©nergies renouvelables (ENR), annonce la mise en service de sa nouvelle plateforme de flexibilitÃ©, Sunflex. Cette rÃ©alisation majeure s’est concrÃ©tisÃ©e par la gestion entiÃ¨rement automatisÃ©e d’activations sur le mÃ©canisme dâ€™ajustement pendant le week-end de PÃ¢ques. ExplicationsÂ !

 

La plateforme Sunflex agit comme une vÃ©ritable Virtual Power Plant (VPP) conÃ§ue spÃ©cifiquement pour l’Ã©nergie solaire et les centrales diffuses. Son architecture a Ã©tÃ© pensÃ©e pour permettre le pilotage de tous types de centrales photovoltaÃ¯ques, s’affranchissant des particularitÃ©s techniques (telles que capacitÃ©, onduleur, passerelle de communication…) et commerciales (telles que mÃ©canisme de soutien, agrÃ©gateur…) de chaque site.

 

Sunflex : une Virtual Power Plant dÃ©diÃ©e au solaire diffus

 

EntiÃ¨rement automatisÃ©e et dÃ©veloppÃ©e Ã  partir des technologies dâ€™intelligence system les plus rÃ©centes, Sunflex pilote dÃ©jÃ  200 centrales de tailles trÃ¨s diverses, allant de 100 kWc Ã  5 MWc. Sunflex communique en permanence avec les centrales de son pÃ©rimÃ¨tre, garantissant un dÃ©lai d’activation de moins de 5 minutes, optimal face aux besoins du rÃ©seau. Pour une rÃ©activitÃ© sans failleÂ ! La plateforme gÃ¨re intelligemment les situations de panne de production et de dÃ©faut de communication pour assurer un niveau de fiabilitÃ© et de service Ã©levÃ©. Sans oublier la rentabilitÃ©Â ! Sunflex offre Ã  ses partenaires producteur une double source de revenus : revenus dâ€™activations et revenus capacitaires.

 

Un week-end de PÃ¢ques rÃ©vÃ©lateur de lâ€™importance de la flexibilitÃ©

 

Le week-end de PÃ¢ques a mis en lumiÃ¨re la nÃ©cessitÃ© dâ€™une gestion fine et rÃ©active du rÃ©seau Ã©lectrique. Les prix marginaux dâ€™appel Ã  la baisse ont atteint jusquâ€™Ã  -999 â‚¬/MWh, signalant un besoin critique de flexibilitÃ© Ã  la baisse. La participation des actifs ENR, y compris ceux sous obligation dâ€™achat, a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement prÃ©cieuse pour le rÃ©seau. Sunflow, via Sunflex, a dÃ©montrÃ© sa capacitÃ© Ã  rÃ©pondre efficacement Ã  ces signaux, contribuant activement Ã  l’Ã©quilibre et Ã  la sÃ©curitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais.

 

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Quid de SunflowÂ ?

 

Sunflow est un acteur innovant des ENR. CrÃ©Ã© en 2023. L’entreprise est active sur trois mÃ©tiers essentiels Ã  la transition Ã©nergÃ©tique :

  1. Â Acteur de flexibilitÃ© pour participer Ã  l’Ã©quilibrage du rÃ©seau
  2. Responsable dâ€™Ã©quilibre, pour accÃ©der au marchÃ© de gros
  3. Gestionnaire dâ€™autoconsommation collective, pour crÃ©er des boucles locales d’Ã©nergie

 

 

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