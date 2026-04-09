StÃ©phane Feldmann rejoint le ComitÃ© ExÃ©cutif de GreenYellow en tant que Directeur Administratif & Financier Groupe

GreenYellow, acteur international majeur de la transition Ã©nergÃ©tique dÃ©centralisÃ©e, annonce la nomination de StÃ©phane Feldmann au poste de Directeur Administratif et Financier du Groupe, et membre de son ComitÃ© ExÃ©cutif. Ã€ ce titre, StÃ©phane Feldmann aura pour mission de piloter lâ€™ensemble des fonctions financiÃ¨res du groupe GreenYellow, en accompagnant sa stratÃ©gie de croissance, tant en France quâ€™Ã lâ€™international, dans un modÃ¨le combinant optimisation de lâ€™organisation, financement de projets, gestion dâ€™actifs, dÃ©veloppement organique et opÃ©rations de croissance externe. Â«Â Le modÃ¨le du Groupe, fondÃ© sur le financement et lâ€™exploitation dâ€™actifs au service de la dÃ©carbonation et de la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique des entreprises, offre une combinaison unique dâ€™enjeux industriels et financiers. Je suis enthousiaste Ã lâ€™idÃ©e dâ€™accompagner sa trajectoire de transformation et de croissance, en renforÃ§ant la performance financiÃ¨re, les capacitÃ©s de financement et lâ€™exÃ©cution des projets, en France comme Ã lâ€™international Â» prÃ©cise StÃ©phane Feldmann, Directeur Administratif et Financier de GreenYellow.

Fort de plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience, StÃ©phane Feldmann dispose dâ€™une expertise reconnue en structuration financiÃ¨re, financement dâ€™actifs et transformation dâ€™organisations dans des environnements internationaux et sous contrainte de performance. Avant de rejoindre GreenYellow, il Ã©tait Principal â€“ Operating Partner chez OpenGate Capital, oÃ¹ il accompagnait des sociÃ©tÃ©s en portefeuille dans des contextes de carve-out et de transformation, avec un fort accent sur la mise en place de financements structurÃ©s, lâ€™optimisation de la performance et lâ€™exÃ©cution de stratÃ©gies de croissance, incluant des opÃ©rations de M&A.

Auparavant, il a occupÃ© plusieurs fonctions de Directeur Administratif et Financier au sein du groupe SUEZ, oÃ¹ il a pilotÃ© des entitÃ©s industrielles dâ€™envergure et contribuÃ© Ã des projets structurants de financement dâ€™infrastructures, de partenariats et de dÃ©veloppement dâ€™activitÃ©s, notamment dans des logiques de project finance et de gestion dâ€™actifs. Il a dÃ©butÃ© sa carriÃ¨re chez PwC en audit. Â« Lâ€™expertise de StÃ©phane en structuration financiÃ¨re, en financement dâ€™actifs et en accompagnement de trajectoires de transformation dans des environnements exigeants sera dÃ©terminante pour soutenir notre modÃ¨le, Ã la croisÃ©e du financement de projets, de la gestion dâ€™actifs et de la croissance France et internationale. Son expÃ©rience des contextes LBO et des opÃ©rations de M&A constitue Ã©galement un atout clÃ© pour accompagner notre dÃ©veloppement et renforcer notre discipline financiÃ¨re Â» conclut Otmane Hajji, PrÃ©sident de GreenYellow.