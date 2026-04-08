BaromÃ¨tre CITEPA : la baisse des Ã©missions de gaz Ã  effet de serre de la France se poursuit en 2025, mais largement pas assez

Le Citepa, organisme indÃ©pendant chargÃ© du suivi des Ã©missions de gaz Ã effet de serre (GES) de la France, vient de publier son baromÃ¨tre du quatriÃ¨me trimestre 2025, permettant ainsi dâ€™avoir la premiÃ¨re estimation provisoire des Ã©missions de lâ€™annÃ©e 2025 entiÃ¨re. Bilan mitigÃ© aussi bien quant aux rÃ©percussions Ã©cologiques quâ€™Ã©conomiquesÂ !

Les Ã©missions annuelles de GES sont estimÃ©es en baisse de 1,5 % en 2025 (soitÂ -5,5Â Mt COâ‚‚e) par rapport Ã 2024, et sâ€™Ã©tabliraient Ã 363,7Â MtÂ CO 2 e. Ce rÃ©sultat confirme une prÃ©cÃ©dente estimation provisoire publiÃ©e en janvier. MÃªme si les Ã©missions atteignent leur niveau le plus bas depuis 1990, cela confirme un ralentissement aprÃ¨s les fortes baisses enregistrÃ©es en 2022 (-3,9 %) et 2023 (-6,8 %). Cette rÃ©duction reste infÃ©rieure au rythme nÃ©cessaire, qui est de -5 % par an dâ€™ici 2030, pour respecter nos engagements climatiques. En rÃ©ponse, le projet de StratÃ©gie nationale bas-carbone (SNBC)3, publiÃ© en dÃ©cembre dernier, fixe le cadre pour renforcer la trajectoire de dÃ©carbonation et sÃ©curiser lâ€™atteinte des objectifs climatiques Ã horizon 2030. Ce document stratÃ©gique entre dans sa phase de finalisation, Ã la suite des avis des rendus par les instances, et devrait Ãªtre adoptÃ© dâ€™ici cet Ã©tÃ©.

Une baisse des Ã©missions qui se confirme aux deuxiÃ¨me, troisiÃ¨me et quatriÃ¨me trimestres aprÃ¨s un dÃ©but dâ€™annÃ©e en hausse

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AprÃ¨s une faible hausse au premier trimestre 2025 (+0,8Â %), les Ã©missions de gaz Ã effet de serre ont ensuite baissÃ© au deuxiÃ¨me (-2,5Â %), au troisiÃ¨me (-3,3Â %) et au quatriÃ¨me (-1,5Â %) trimestres 2025 par rapport aux mÃªmes pÃ©riodes en 2024. Cette baisse des Ã©missions sur lâ€™annÃ©e 2025 sâ€™explique principalement parÂ une baisse des Ã©missions pourÂ :



Lâ€™industrie (-3,5Â %, soit -2,2 Mt CO 2 e),Â en raison dâ€™un probable ralentissement dâ€™activitÃ© sur certaines branches fortement Ã©mettrices ;

e),Â en raison dâ€™un probable ralentissement dâ€™activitÃ© sur certaines branches fortement Ã©mettrices ; Le secteur des transports (-1,4Â %, soit -1,7Â MtÂ CO 2 e), dont la rÃ©duction est principalement portÃ©e par la baisse des Ã©missions des poids lourds dieselÂ ;

e), dont la rÃ©duction est principalement portÃ©e par la baisse des Ã©missions des poids lourds dieselÂ ; Lâ€™agriculture (-1,2Â %, soit -0,9 MtÂ CO 2 e), expliquÃ©e notamment par la rÃ©duction des Ã©missions liÃ©es Ã lâ€™Ã©levage bovinÂ ;

Le secteur des bÃ¢timents (-1,5Â %, soit -0,9 Mt CO 2 e), du fait dâ€™une rÃ©duction de la consommation de gaz naturel et, dans une moindre mesure, dâ€™une baisse de consommation de fioul domestiqueÂ ;

e), du fait dâ€™une rÃ©duction de la consommation de gaz naturel et, dans une moindre mesure, dâ€™une baisse de consommation de fioul domestiqueÂ ; Le secteur de lâ€™Ã©nergie connaÃ®t pour sa part une lÃ©gÃ¨re hausse (+0,5%, soit +0,2 Mt CO 2 e), liÃ©e Ã la reprise dâ€™activitÃ© du sous-secteur raffinage en 2025.

e), liÃ©e Ã la reprise dâ€™activitÃ© du sous-secteur raffinage en 2025. Le sous-secteur de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© connaÃ®t quant Ã lui une baisse moins marquÃ©e (-0,5Â MtCO2e ; soit -5 %) que celle observÃ©e en 2024, du fait dâ€™un mix Ã©nergÃ©tique qui a poursuivi sa dÃ©carbonation.

AccÃ©lÃ©rer la transition pour respecter la trajectoire 2030

Les Ã©missions estimÃ©es pour lâ€™annÃ©e entiÃ¨re 2025 permettraient le respect du budget carbone annuel indicatif 2025 de la SNBC 2 en vigueur (374 Mt CO 2 e[1]).

Mais ce rythme est encore insuffisant. Le projet de la 3áµ‰ Ã©dition de la SNBC est clair : pour atteindre -50 % dâ€™Ã©missions brutes dâ€™ici 2030 par rapport Ã 1990, la France doit rÃ©duire ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre de 5 % par an dâ€™ici 2030. Il est donc urgent dâ€™accÃ©lÃ©rer ce rythme des baisses des Ã©missions. La dÃ©carbonation nâ€™est plus seulement un impÃ©ratif climatique, mais aussi une question de souverainetÃ© et de compÃ©titivitÃ©. Les Ã©nergies fossiles, en plus dâ€™alourdir notre empreinte carbone, affaiblissent notre Ã©conomie, en raison des 60 milliards dâ€™euros dâ€™importations annuelles quâ€™elles reprÃ©sentent. Elles exposent les mÃ©nages et les entreprises Ã la volatilitÃ© des prix et nous rendent dÃ©pendants des crises gÃ©opolitiques, comme la crise actuelle au Moyen-Orient et avant la guerre en Ukraine. Le plan dâ€™Ã©lectrification annoncÃ© par le Gouvernement lors de lâ€™adoption de la PPE sera une rÃ©ponse concrÃ¨te pour offrir des solutions aux mÃ©nages et aux entreprises pour accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification des usages et rÃ©duire notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles importÃ©es. Il concerne les transports, les bÃ¢timents, le numÃ©rique et lâ€™industrie. Il ciblera en prioritÃ© les publics les plus fragiles, les professions les plus dÃ©pendantes des Ã©nergies fossiles. Â«Â La baisse des Ã©missions en 2025 se confirme : câ€™est une bonne nouvelle, mais elle demeure insuffisante. Pourtant, nous connaissons dÃ©jÃ les solutions. La crise Ã©nergÃ©tique que nous vivons depuis quelques semaines et le plan dâ€™Ã©lectrification rÃ©cemment annoncÃ© rappellent lâ€™urgence de renoncer aux Ã©nergies fossiles. Une telle transition rÃ©duirait nos Ã©missions de gaz Ã effet de serre tout en consolidant notre indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, en amÃ©liorant notre balance commerciale et en abaissant les coÃ»ts pour les citoyens et les entreprises Â» souligne Monique Barbut, ministre de la Transition Ã©cologique, de la BiodiversitÃ© et des NÃ©gociations internationales sur le climat et la nature.

Quid du CitepaÂ ?

Le Citepa publie chaque trimestre un baromÃ¨tre portant notamment sur les Ã©missions de gaz Ã effet de serre. Il permet de suivre lâ€™Ã©volution des Ã©missions au fil de lâ€™annÃ©e en cours et de comparer les Ã©missions par trimestre avec lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Il sâ€™agit de donnÃ©es provisoires et tous les secteurs ne sont pas estimÃ©s (les dÃ©chets et les secteurs de lâ€™utilisation des terres, de leur changement d’affectation et de la forÃªt, pour lesquels Â les Ã©missions sont reportÃ©es de lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente). En complÃ©ment, le Citepa propose des estimations prÃ©visionnelles des Ã©missions de gaz Ã effet de serre de lâ€™annÃ©e en cours, en collaboration avec lâ€™Insee, afin de permettre dâ€™anticiper lâ€™atterrissage annuel.