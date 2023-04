Sunethic le solaire à portée de « Plug & Play »

Alors que le prix de l’énergie ne cesse de s’envoler, de plus en plus de français s’intéressent à une alternative plus économique et surtout plus écologique pour alimenter leur foyer, l’énergie solaire. Dans ce contexte, Sunethic apporte une solution particulièrement accessible en « Plug & Play ». Le point avec le fondateur de l’entreprise Thomas Cautier !

Fondée en 2022 par Thomas Cautier, Sunethic, entreprise à mission, membre de la French Tech, vise à rendre l’énergie photovoltaïque accessible à tous grâce une solution unique et clé en main : Sunethic F, une station solaire à brancher sur prise (dite “Plug and Play”) conçue, fabriquée et assemblée en France. Livrée prête à l’emploi et installable en 5 minutes seulement, Sunethic F s’adapte au logement et au budget de chacun grâce à ses nombreuses options de pose et ses différents niveaux de prix (dès 840 euros TTC pour une station F390). Conçue pour allier esthétisme, évolutivité et transportabilité, elle assure également une performance énergétique permettant jusqu’à 50% d’économies sur la facture et une rentabilité certaine en moins de 10 ans seulement. Les différentes solutions Sunethic sont disponibles en ligne sur l’E-shop de la marque et sur les marketplaces de Leroy Merlin, GreenWeez, Myshop solaire et Upwatt.

« Il devient urgent d’agir »

“Avec les problèmes actuels de sécheresse et les records de température observés en France, le réchauffement climatique n’est plus une fiction mais bien une réalité qui a le mérite d’éveiller les consciences. Les Français sont de plus en plus nombreux à porter un nouveau regard sur l’écologie et à vouloir agir pour la préservation de la planète. Recourir à l’énergie solaire s’avère être une solution permettant aux particuliers de réduire leur empreinte carbone. Elle a un impact positif sur leur pouvoir d’achat et contribue à la sortie progressive des énergies fossiles. Si la France demeure à la traîne par rapport à ses voisins européens s’agissant du photovoltaïque, nous constatons néanmoins une forte progression des installations solaires depuis quelques mois renforcée il est vrai par les hausses du prix de l’énergie mais aussi par le vote récent de la loi d’accélération des énergies renouvelables”, commente Thomas Cautier. “Le 30 mars dernier a également marqué un tournant majeur pour les énergies renouvelables en Europe et en France En effet, l’Union européenne fixe désormais un objectif de 42,5 % d’ENR dans sa consommation en 2030, contre 22% aujourd’hui, ce qui augure une franche et massive accélération du déploiement de l’énergie solaire. Une bonne nouvelle pour notre planète et les générations futures même s’il devient urgent d’agir”, ajoute le fondateur de Sunethic. Et les stations solaires Plug & Play de Sunethic de participer amplement à ce mouvement…