Dans la DrÃ´me, la centrale Les Galles a Ã©tÃ© ouverte au public le 31 mars dernier

A l’occasion de la Semaine Verte, la Mairie de Portes Lès Valence, ROVALER, GEG et SILABE ont ouvert aux visiteurs les portes de la Centrale photovoltaïque Les Galles (26) vendredi 31 mars 2023. Une réalisation remarquable qui tient toutes ses promesses !

Construite à partir de juillet 2020 et mise en service en mars 2021, la centrale photovoltaïque Les Galles a permis de requalifier 3 hectares d’un ancien centre d’enfouissement technique, fermé en 1995.

14 % de plus de production en 2022

D’une puissance installée de 2,7 MWc, la production prévisionnelle de la centrale était estimée à environ 3,5 GWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de 750 foyers. Finalement, dès sa mise en service, elle a produit plus que l’estimation avec une production de 3,6 GWh sur 10 mois, en 2021. Grâce à un ensoleillement exceptionnel en 2022, la production a dépassé les 4 GWh, soit 14 % de plus.

Enjeu environnemental

Le solaire est une énergie abondante, disponible et gratuite. L’utilisation de panneaux photovoltaïques comme moyens de production d’énergie permet de lutter efficacement contre l’effet de serre. Des études environnementales poussées ont également été menées en associant des naturalistes locaux pour examiner l’état initial de l’environnement de la centrale (paysage, patrimoine, cadre de vie, santé humaine, pollution, etc.) pour aboutir au projet de moindre impact qui valorise le plus ce site.

Les mesures compensatoires environnementales

Dans le cadre de l’aménagement du site, des mesures particulières ont été mises en œuvre, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, afin de réduire et de compenser les impacts sur la faune et la flore : travaux hors période de nidification, création de nouveaux espaces propices aux différentes espèces d’oiseaux, suivi naturaliste durant la phase d’exploitation.

Quid de Romans Valence Energies Renouvelables (ROVALER) ?

La SEM ROVALER a pour objectif d’impulser la dynamique de développement des énergies renouvelables et des énergies nouvelles sur le territoire. Ses projets répondent aux objectifs fixés par l’Agglo dans le cadre du Plan Climat à savoir une baisse des consommations énergétiques de 9% et une augmentation de la production d’énergie photovoltaïque de 200 GWh à l’horizon 2025. Elle réunit dans son capital Valence Romans Agglo (50.50%), la Compagnie Nationale du Rhône (24.45%), la Banque des Territoires (24.45%) et Energie Partagée Investissement (0.60%).