Revue de presse/ Â« Solaire et Ã©olien offrent les plus grands potentiels Ã  coÃ»t nul Â» par CÃ©dric Philibert

L’économiste Cédric Philibert estime, dans une tribune au « Monde », que les énergies renouvelables sont les moins coûteuses pour le budget public et la balance commerciale de la France.

Extraits : « De nouveaux réacteurs nucléaires ne produiront pas d’électricité avant 2035 au plus tôt. Les risques patents de retard et de surcoût dans la construction font fuir les investisseurs : les nouveaux réacteurs ne pourront être financés que sur fonds publics. S’ils pourront, à terme, contribuer à réduire le déficit commercial, ils feront d’abord augmenter la dette publique. L’éolien et le solaire n’ont pas ces inconvénients. Ces énergies renouvelables sont financées par de l’argent des investisseurs, petits et grands, privés ou solidaires, et des prêts à faible taux, tant les banques sont assurées d’être remboursées. Depuis mi-2021, elles produisent l’électricité à un prix inférieur au prix du marché ».

