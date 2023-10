Sunethic E : la nouvelle gamme de stations solaires plug&play

Créé il y a moins d’un an, Sunethic, spécialisée sur les stations solaires à brancher sur prise françaises, vient de lancer une gamme exclusive destinée aux distributeurs et professionnels du secteur. Cette initiative vise à fournir une solution innovante et clé en main aux professionnels souhaitant proposer des panneaux solaires à brancher sur prise à leurs clients.

En réponse à une demande croissante de la part des professionnels, Sunethic lance la gamme exclusive professionnels en plug and play, Sunethic E. Ces stations solaires, livrées prêtes à l’emploi et installables en 5 minutes seulement, sont conçues pour simplifier la transition vers une énergie verte de manière rapide et accessible.

Le développement du solaire passe par des solutions simples à installer et accessibles

Dotées d’une garantie de 20 ans, les stations solaires Sunethic E intègrent des composants premium à forte durabilité environnementale. Fabriquées en Europe et en France, ces stations bas carbone se composent notamment de panneaux solaires 410Wc full black de la marque européenne de Bisol, d’un micro-onduleur duo de la marque APSystems ainsi que du support résistant de la exclusif et innovant de Sunethic. En outre, Sunethic reverse une partie de son chiffre d’affaires à l’ONG Planète Urgence, qui lutte contre le réchauffement climatique. Cette nouvelle gamme exclusive aux professionnels s’adresse à un large éventail de professionnels :

des installateurs photovoltaïques aux électriciens, en passant par les magasins spécialisés,

chauffagistes, et tous les acteurs impliqués dans la rénovation et transition énergétique pour les particuliers. Elle leur offre un avantage financier significatif avec une possibilité d’appliquer une TVA globale réduite de 10% au lieu de 20%, si une prestation d’installation est incluse dans la facture, afin de proposer un produit encore plus compétitif en termes de tarif.

“Chez Sunethic, nous croyons que le développement du solaire passe par des solutions simples à installer, accessibles, vite rentables et fabriquées en Europe. Cette nouvelle gamme PRO Sunethic E représente notre engagement en faveur de cette vision. Nous voulons donner aux professionnels les moyens de proposer des solutions solaires plug&play de grande qualité au meilleur prix avec une gamme exclusive qui leur est dédiée et qui ne sera jamais vendue sur internet. L’innovation, la qualité et la durabilité sont au cœur de notre démarche et nous pensons qu’ensemble, avec tous nos partenaires, nous pouvons rendre plus accessible le solaire aux millions de français qui ne sont pas encore équipés ”, précise Thomas Cautier, fondateur de Sunethic.

Une volonté de développer le solaire, pour un avenir plus vert en France

À travers le lancement de cette nouvelle gamme, Sunethic souhaite accélérer le déploiement du solaire plug&play, ouvrant la voie à une adoption plus rapide de l’énergie solaire. Son objectif est clair : contribuer au développement du secteur solaire en France et permettre à de plus en plus de particuliers de français de gagner en pouvoir d’achat en diminuant le montant de leur facture d’électricité. Le tout en accélérant la sortie des énergies fossiles et réduire son impact carbone. Pour cela, la startup vise à étendre son réseau de distributeurs, avec pour vision de mailler l’ensemble du territoire national. Son ambition est de toucher une centaine de professionnels dans toute la France d’ici la fin de l’année 2024. À long terme, l’entreprise aspire à couvrir l’ensemble du territoire

métropolitain et des DOM TOM. “En tant que magasin spécialisé en électricité, je suis impressionné par la qualité des produits de la gamme Sunethic. Les panneaux solaires full Black offrent une esthétique exceptionnelle, et la connectivité du micro-onduleur APsystems répond pleinement à nos attentes et celles de nos clients. Ces produits sont exemplaires en matière de suivi de la consommation d’énergie et l’application permet une véritable surveillance en temps réel, que ce soit localement ou à distance. De plus, la qualité du châssis est irréprochable. Les guides d’installation et d’utilisation fournis sont très complets, et le support technique est très réactif. Dans l’ensemble, c’est une solution que nous sommes ravis de proposer, car elle offre une approche simple et efficace pour passer à l’énergie solaire. Nos clients en sont satisfaits et nous aussi”, témoigne Jérôme Pradelles, responsable du magasin AED à Cavaillon (84).