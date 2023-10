Neoen/Alight : la plus grande centrale solaire (100 MW) de SuÃ¨de oÃ¹ les jours sans fin de lâ€™Ã©tÃ© compensent les longues nuits borÃ©ales de l’hiver

Neoen, un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, et Alight, un développeur de projets d’énergie solaire et producteur indépendant d’énergie européen, ont signé un contrat EPC clé-en-main avec le consortium Bouygues Energies & Services – Solkompaniet et ont ainsi lancé officiellement la construction de la centrale solaire de Hultsfred.

D’une capacité de 100 MWc, la centrale de Hultsfred est, à ce jour, le plus grand projet solaire jamais entré en construction en Suède. Elle devrait être mise en exploitation en 2025. Martin Höhler, CEO d’E.ON Energidistribution, commente : « L’apport de ce parc solaire sera très important dans la production électrique du sud de la Suède, où la demande en électricité compétitive est la plus élevée. Les demandes de raccordement au réseau de ce type d’installations sont en hausse constante, ce qui est à la fois une bonne nouvelle pour le climat et pour l’augmentation de la production électrique suédoise. »

« Sécuriser un approvisionnement en énergie locale »

Co-développé et co-détenu par Neoen et Alight (Neoen en étant l’actionnaire majoritaire), le parc photovoltaïque sera raccordé au réseau de distribution électrique local opéré par E.ON, dans la province de Småland, au sud-est de la Suède. Il sera équipé de panneaux solaires bas-carbone qui seront installés autour de la piste de l’aéroport de Hultsfred. La centrale produira annuellement l’équivalent de la consommation électrique de plus de 18 000 foyers. Laetitia Prot, directrice du développement de Neoen en Suède, déclare : « Je tiens à féliciter notre partenaire Alight, ainsi que nos constructeurs Bouygues Energies & Services et Solkompaniet pour cette étape clé dans la concrétisation du parc solaire de Hultsfred. Celui-ci vient compléter notre portefeuille d’actifs existants en Suède, composé du parc éolien de Storbränkullen et de notre batterie Storen Power Reserve, également en construction. Notre approche long terme et intégrée de ces trois technologies est une réponse parfaitement adaptée aux besoins de la Suède de sécuriser un approvisionnement en énergie locale, compétitive et renouvelable, pour sa transition vers la neutralité carbone à horizon 2045. »

« Ajouter davantage de mégawatts verts au réseau électrique »

Le projet s’appuie sur un contrat de vente d’électricité à long terme (PPA) signé fin 2022 avec le groupe H&M, pour 95% de l’énergie renouvelable et des garanties d’origine produites par la centrale. Ce contrat jouera un rôle important dans l’atteinte de l’objectif que le groupe H&M s’est fixé, à savoir viser un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable d’ici 2030. Harald Överholm, CEO d’Alight, ajoute : « C’est très enthousiasmant de démarrer la construction de Hultsfred, ce qui a été rendu possible grâce à une collaboration remarquable avec Neoen, E.ON, H&M, Bouygues et Solkompaniet. Hultsfred est le plus grand projet solaire en Suède à ce jour, et à ce titre, il est non seulement la traduction concrète de la mission d’Alight d’ajouter davantage de mégawatts verts au réseau électrique, mais aussi un formidable pas en avant pour notre pays, car il accélère la transition vers un futur plus durable. » Et Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, de conclure : « Nous sommes très fiers de lancer la construction de notre troisième actif et premier parc solaire dans ce pays, résultat d’une collaboration franco-suédoise fructueuse. Nous avons déjà investi près de 150 M€ depuis 2020 en Suède et nous allons accélérer : Neoen est actif sur quatre continents et la Suède fait partie de nos pays les plus prometteurs. »