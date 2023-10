Autoconsommation collective : une communautÃ© Ã©nergÃ©tique est en train de naÃ®tre Ã  Estancarbon (31)

31 personnes ont participé à la première réunion de cadrage de l’opération d’autoconsommation collective (ACC) d’Estancarbon (31) portée par Enercoop Midi-Pyrénées. Ce premier échange leur a permis de se connaître, d’en savoir plus sur l’ACC et d’échanger sur les valeurs fortes qui animent le groupe. Tous et toutes ont décidé de continuer le travail afin de profiter d’une électricité à coût maîtrisé, et ce, de manière inclusive. Vous avez dit énergies citoyennes !

D’ici fin 2023, Enercoop Midi-Pyrénées va construire 3 parcs solaires sur la commune d’Estancarbon, proche de Saint Gaudens. D’une surface de 5 000 m² environ chacun, ils seront construits sur des terrains dégradés ou sans valorisation agricole ou économique.

1,2,3 … parcs solaires pour partager l’énergie localement

L‘ensemble des installations aura une puissance totale de 897 kWc et produira plus que l’équivalent de la consommation de 900 personnes (hors eau chaude et chauffage). L’énergie produite sera vendue directement par la coopérative à des consommateurs et consommatrices situés à moins de 20 km de l’installation : c’est le circuit-court de l’énergie ! Cette opération d’autoconsommation collective permet en effet de consommer à plusieurs de l’énergie produite localement, créant un circuit court physique et économique de l’électricité. Le prix du kWh local reste stable pendant au moins 20 ans. Le projet est porté par notre coopérative qui fait figure de pionnière dans le développement de l’autoconsommation collective en France, notamment avec les opérations d’ACC emblématiques comme celles de Pousse-Pisse à Carlus-Le Séquestre (81) ou dans le petit village d’Appy (09).

Les communautés énergétiques créent de la solidarité autour d’un bien commun

Grâce à l’autoconsommation collective, l’énergie renouvelable (EnR) devient une réalité pour les ménages et acteurs qui ne peuvent pas investir individuellement dans un moyen de production d’EnR, comme le solaire en toiture par exemple. Enercoop Midi-Pyrénées, qui défend depuis sa création que l’énergie est un bien commun, met concrètement en œuvre à travers les communautés énergétiques un modèle solidaire et qui bénéficie à tous et toutes.

La dimension très locale est garante d’une entraide propre à chacune des communautés, correspondant aux besoins des personnes qui la constitue.

Une opération aux mains des participantes et participants

A Estancarbon les premières discussions annoncent une réflexion sur les paramètres de l’opération : le périmètre géographique, la répartition de l’énergie, la nature des participants (habitant, collectivité, entreprise…), les règles de fonctionnement du groupe… C’est la gouvernance de l’opération et la réappropriation des questions énergétiques au plus près des installations de production. Les décisions qui seront prises donneront du sens à cette communauté qui partagera l‘électricité mais aussi des valeurs communes de solidarité et d’entraide. La répartition de l’électricité et le mode de fonctionnement du groupe pourront évoluer tout au long de la vie du projet en fonction des besoins du groupe et de personnes le composant. Cette opération devrait entrer en service début 2024.