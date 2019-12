Sunchain recherche un responsable dÃ©veloppement

Sunchain recherche sa nouvelle ou son nouveau responsable développement pour diriger l’activité de l’entreprise et ses projets majeurs. La personne en charge du poste portera l’avancée de l’entreprise, assurera le succès des opérations et mènera son développement commercial. Le tout en lien étroit avec la direction, l’équipe technique, les clients et partenaires. Du suivi des projets en cours au montage des nouveaux, du commercial à la communication, de la définition de la stratégie à sa mise en place, le.la responsable développement porte Sunchain vers son avenir.

Quel profil recherché ? De formation ingénieur ou équivalent, une première expérience dans le développement d’une activité est requise. Une personne motivée, motivante, dynamique, ayant des capacités d’autonomie, de représentation et de leadership. Ce dont vous aurez besoin :

♦ Compétences techniques :

- La connaissance de l’écosystème des énergies renouvelables est un plus : problématiques liées aux secteurs de l’énergie, du bâtiment et au réseau de distribution d’électricité (connaissances techniques générales, acteurs et rôles, réglementation, état de l’art),

- Des connaissances générales en électricité aideront,

- La maîtrise des outils de bureautique (Suite Office) est indispensable,

- En bonus : connaissance du secteur de l’IoT.

♦ Compétences opérationnelles :

- Compréhension d’un besoin client,

- Gestion des priorités et enjeux,

- Profil commercial,

- Rigueur et organisation dans le pilotage des projets et développements,

- Capacités rédactionnelles et facilités à présenter/décrire les activités,

Sunchain œuvre pour des communautés locales d’énergie renouvelable. Elle accompagne ces nouvelles communautés d’énergie et leur propose une solution technique leur permettant de partager l’énergie issue d’une production renouvelable locale. Basée sur la blockchain et l’IoT, la technologie Sunchain apporte traçabilité et certification de l’origine de l’énergie. Sunchain connaît depuis 3 ans un développement technologique et sa solution a fait ses preuves sur les premiers projets. Le marché est aujourd’hui en expansion. 2020 sera l’année de la confirmation et de l’essor des projets. L’énergie est notre avenir, partageons-la !