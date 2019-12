Cadeau sous le sapin pour 69 laurÃ©ats de l’AO “autoconsommation” !

Elisabeth Borne a dévoilé les 69 lauréats de la sixième période de l’AO « autoconsommation » pour un volume de puissance de 25 MWc. Ces lauréats sont des installations de production d’électricité solaire photovoltaïque. 64 % de ces projets sont situés sur des toitures, 25 % sur des ombrières de parking et le reste des projets prévoient à la fois une implantation sur bâtiment et ombrière. Dans la continuité des efforts engagés en soutien à l’autoconsommation, la ministre a annoncé le lancement des travaux visant à simplifier la formule de rémunération de l’appel d’offres pour accélérer le développement de ce secteur, en concertation avec l’ensemble des acteurs. Une prochaine période de l’appel d’offres, pour 25MW, aura lieu en janvier 2020. « L’autoconsommation est un levier de développement important des énergies renouvelables en France et nous poursuivrons nos efforts pour la développer. C’est un moyen efficace de rendre les consommateurs acteurs de la transition énergétique » a déclaré Elisabeth Borne.

<a href=”http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire“>Voir la liste des lauréats…</a>