Pour sa deuxiÃ¨me Ã©dition Ã  Perpignan, Le MONDE NOUVEAU prÃ´ne une Â« planÃ¨te bleue plus verte Â»

Le Monde Nouveau est un rendez-vous citoyen de 4 jours qui aura lieu du 26 au 29 mars 2020 à Perpignan, où seront abordés les questions de transitions écologiques, de transitions énergétiques, et beaucoup de solutions concrètes pour rendre notre planète bleue plus verte. Plus de 7 200 personnes se sont déplacées en 2019 pour le lancement du « MONDE NOUVEAU », un forum inédit qui a pour vocation de poser les jalons d’une société innovante et responsable. La version 2020 qui comptera un jour supplémentaire espère en rassembler 10 000. Les partenariats seront plus nombreux ; la programmation toujours aussi exigeante, plus attractive ; enfants, étudiants, créateurs, jeunes patrons et start-up se familiariseront avec tout ce que le Monde Nouveau leur présentera au palais des Congrès devenu pour quatre jours un vaste laboratoire d’idées et d’innovations. Pour la seconde fois les équipes du Monde Nouveau relèvent le défi : permettre à notre Planète et à ses habitants de vivre en osmose dans un univers apaisé et équilibré, pour une relation plus juste entre les hommes et la nature. Le dernier rapport du GIEC et les deux rapports spéciaux prouvent que nous sommes loin de réussir nos engagements de réduction des émissions de CO2, et ce principalement dans les transports et l’habitat, au cœur des villes.

Durant quatre jours, de multiples débats se dérouleront sur des enjeux de plus en plus urgents et sur des solutions déjà existantes. L’idée du Monde Nouveau c’est que notre avenir nous appartient, à nous citoyens. Il repose sur nos savoirs, notre enthousiasme et nos rêves et ne peut plus être seulement le fait des Etats. Les débats permettront à chacun de participer sur les grands enjeux de la transition écologique. Ils sont locaux et globaux .Six grandes thématiques nous placeront face à nos responsabilités citoyennes. Elles s’articulent autour des menaces qui pèsent sur notre avenir. Les derniers chiffres prouvent que le dérèglement climatique va plus vite que prévu. Adaptation de nos modes de vie, de nos habitats, et de nos modes de transport ; adaptation de notre alimentation ; réduction et gestion intelligente de nos déchets ; impact de notre environnement sur notre santé ; nouveaux engagements citoyens ; préservation de notre biodiversité… C’est le moment d’agir.

Encadré

Six thématiques pour réfléchir ensemble aux grands enjeux du monde de demain

Le MONDE NOUVEAU est un événement hybride, tout à la fois B to B et B to C, où la programmation s’articule autour de 6 grandes thématiques :

Climat et énergie renouvelables

Aménagement et mobilités

Agriculture et alimentation

Economie circulaires

Nouvelles citoyenneté

Science et santé

