Sunbooster passe sous le contrÃ´le du groupe Volta et accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement

Sunbooster – la start-up bordelaise spécialiste de l’optimisation des systèmes photovoltaïques – étend ses activités au développement et à l’installation de projets de production solaire grâce à l’accompagnement de son associé fondateur, le groupe Volta. Producteur indépendant français d’énergie renouvelable, celui-ci monte au capital en rachetant les participations minoritaires détenues par les fonds d’investissement.

Après avoir installé de nombreux systèmes d’optimisation dans l’hexagone, Sunbooster ajoute à son offre la réalisation de solutions globales sur l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque. L’entreprise qui travaille désormais sur l’installation de systèmes de production solaire, couplés ou non à sa technologie brevetée d’optimisation, renforcera ainsi le contrôle de sa croissance. Dans ce contexte, le groupe Volta, aux côtés de la start-up depuis sa création, a racheté l’ensemble des participations minoritaires détenues par Pap Solar (filiale ENR du groupe Prêt A Partir), Expanso Capital (filiale d’investissement de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes), Aquiti Gestion, acteur incontournable du Capital-Investissement en Nouvelle-Aquitaine et Alter Equity3P II, le pionnier français de l’investissement à impact.

Une capacité à proposer des projets en tiers investissement

« Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de développement et complète notre offre de service. Dans un contexte inflationniste, il est essentiel que nos projets soient conçus et exécutés dans leur globalité, en optimisant chaque étape du processus. En outre, notre adossement au groupe Volta, nous permettra de proposer à nos clients des projets en tiers investissement de sorte qu’ils soient pensés, installés et financés de façon cohérente, par une seule et unique équipe dédiée à chaque projet, et ce, du début à la fin de leur réalisation » précise Gregory Boutteau, Président et co-fondateur de Sunbooster. Pierrick Morier, Président du groupe Volta, souligne : « Nous travaillons avec Gregory et l’ensemble de son équipe depuis maintenant 6 ans. Nous avons appris à nous connaître et il nous a semblé naturel que le groupe Volta accompagne Sunbooster dans sa stratégie de déploiement. L’entreprise bénéficiera de notre savoir-faire et de notre capacité financière qui l’aideront à accélérer son développement. »

Encadré

À propos de Sunbooster

Sunbooster est une entreprise innovante de la filière de l’énergie solaire basée à Artigues-Près-Bordeaux, en Nouvelle Aquitaine. Depuis 2016, elle y exploite ses brevets liés à l’optimisation de la production des centrales photovoltaïques par refroidissement et a diversifié ses activités en 2022 grâce au développement et à l’installation de projets photovoltaïques. Son investissement continu dans l’innovation et la recherche de nouvelles solutions éco-responsables lui permet de proposer des systèmes solaires clés en mains. Sunbooster s’inscrit dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale.