Recrutement : 80 postes Ã  pourvoir chez Boralex en 2023

Alors que la Loi d’accélération des énergies renouvelables, promulguée le 10 mars dernier, encourage le déploiement rapide des énergies éolienne et solaire, Boralex, pionnière des énergies renouvelables, prévoit de renforcer ses effectifs en 2023 pour faire face à ces enjeux environnementaux majeurs et accompagner sa croissance. Boralex développe un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l’éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage.

Ainsi, près de 80 créations de postes sont prévues chez Boralex en 2023, dont 50 CDI, dans les départements Gestion des actifs, Développement, Finance et Marchés. Particulièrement recherchés, les postes de chefs de projet, développeurs territoriaux et techniciens de maintenance sont à pourvoir partout en France. 10 postes en alternance sont également proposés ainsi qu’une vingtaine de stages.

Retour sur les recrutements 2022

Avec 102 talents recrutés en 2022 (dont 65 en CDI), Boralex illustrait déjà le potentiel du secteur des EnR en termes d’opportunités professionnelles. Parmi eux :

37 concernaient le département Développement, 20 celui de la Gestion des actifs et 9 le département Marchés. Les autres emplois se répartissaient quant à eux entre les départements finance, juridique et Ingénierie – Innovation. 61% étaient des emplois cadres. Et pour 23%, il s’agissait d’emplois en stage ou en alternance.

Ces recrutements répondent au fort développement de l’activité de l’entreprise : 63% étaient en effet des créations de postes.

Par ailleurs, grâce à une politique d’acquisition de talents favorisant les évolutions de carrière, près de 20% des recrutements faisaient suite à des stages réalisés dans l’entreprise, ou s’inscrivaient dans une démarche de mobilité interne. La cooptation est également privilégiée au sein de Boralex. Elle a été à l’origine de 10% des recrutements de 2022.

« En 2023, nous accompagnons notre croissance d’un ambitieux plan de recrutement. Cela passe par l’ouverture de postes sur des métiers variés allant de la biodiversité à la concertation territoriale, sans oublier des fonctions supports telles que le juridique ou encore la finance. Ce plan est également témoin de la bonne vitalité des métiers du secteur des énergies renouvelables, dans lequel Boralex poursuit des objectifs ambitieux. » précise Nâme Durmaz, Responsable Recrutement.