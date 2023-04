Enphase Energy lance les IQ batteries en France, aux Pays-Bas et en Suisse

Enphase Energy, société internationale de technologie énergétique et spécialiste mondial de systèmes solaires et de batteries basés sur des micro-onduleurs, vient de lancer l’expédition des IQ batteries à ses clients en France, aux Pays-Bas et en Suisse, élargissant ainsi la disponibilité de ce nouveau produit sur le marché européen. Un événement !

SolarPower Europe a récemment publié son dernier rapport sur le marché européen du stockage résidentiel par batterie. Il prévoit une croissance significative sur le continent dans les années à venir. Le rapport notifie que jusqu’à 11 GWh de stockage résidentiel par batterie pourraient être installés d’ici la fin de 2026, ce qui représente 5 fois plus que les 2,3 GWh installés en 2021. En outre, les Pays-Bas, la France et la Suisse ont tous fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergie propre afin de favoriser cette transition. “Nous apprécions le fait que les IQ batteries d’Enphase puissent être configurées pour le dimensionnement d’un grand ou d’un petit système, s’adaptant ainsi aux besoins uniques de nos clients en matière d’énergie propre”, a déclaré Julien Gouin, co-gérant de Smart To. “Les systèmes de batteries d’Enphase et l’application mobile sont faciles à utiliser. Elles offrent une fiabilité, une résilience et un contrôle de classe mondiale aux propriétaires français”. L’Enphase Energy System avec les IQ batteries offre des configurations allant de 3,5kWh à un total de 42kWh et peut être mis à niveau tout au long de la durée de vie du système. Les IQ batteries d’Enphase s’adaptent facilement aux mises à jour logicielles avec une garantie de 10 ans. Les propriétaires peuvent également utiliser l’application Enphase® pour surveiller les performances et gérer leurs installations. Cela inclut la fonction d’autoconsommation, qui minimise l’utilisation de l’électricité du réseau. Enphase offre également une assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enphase propose une solution solaire avec une batterie fiable qui n’expose pas les installateurs ou les propriétaires au courant continu haute tension. Les IQ batteries d’Enphase sont dotées d’une chimie de batterie lithium-phosphate de fer (LFP), qui offre une longue durée de vie et un fonctionnement sécurisé grâce à une excellente stabilité thermique.