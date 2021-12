Sunbooster lÃ¨ve 4,7 millions dâ€™euros pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement commercial en France et Ã  lâ€™international

Avec ce nouveau tour de table qui réunit des investisseurs engagés pour la transition énergétique, Sunbooster – la start-up bordelaise spécialiste de l’optimisation des systèmes photovoltaïques – entend poursuivre son développement pour l’optimisation des conditions de fonctionnement des centrales solaires. Plein soleil vous en dit plus !

Sunbooster, co-fondée par Grégory Boutteau, Pierrick Morier (Président de Groupe Volta) et François Piot (Président de PAP Solar), vient d’accueillir à son capital trois investisseurs engagés. Expanso Capital (filiale d’investissement de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes) auprès de laquelle Sunbooster avait déjà levé un million d’euros en 2019, Aquiti Gestion, acteur incontournable du Capital-Investissement en Nouvelle-Aquitaine et Alter Equity3P II, le pionnier français de l’investissement à impact. Cette levée de fonds permettra de consolider l’innovation de rupture proposée par la start-up dans la chaîne de valeur de l’énergie solaire.

Une amélioration d’environ 10% de la performance

En effet, Sunbooster est actuellement la seule entreprise française détentrice d’une technologie qui permet de créer une barrière de protection thermique des modules solaires, grâce à l’utilisation de l’eau de pluie. Ce système qui permet d’améliorer d’environ 10 % la performance électrique annuelle des panneaux, garantit également la pérennité de la centrale, sans risque de détérioration du matériel, ni danger pour les sites équipés. Préalablement stockée dans une citerne, cette eau de pluie est pulsée dans la rampe située au faîtage des panneaux. En ruisselant sur le champ photovoltaïque, par écoulement laminaire, elle va immédiatement refroidir et nettoyer les modules. Adrien Lebon, Aquiti Gestion, précise « Nous sommes heureux de rejoindre l’aventure Sunbooster qui contribue à répondre aux défis climatiques et énergétiques actuels en optimisant le rendement des centrales solaires grâce à une solution simple et propre de nettoyage des panneaux photovoltaïques basée sur les eaux de pluies ». Même si le marché européen est estimé à 10 milliards d’euros, dont un milliard en France, il reste encore beaucoup d’installations à équiper. Une première levée de fonds en 2019, a permis à Sunbooster de déployer la R&D, de recruter 7 collaborateurs et, grâce à l’efficacité de son procédé, de mettre en service plusieurs installations. La solution a aussi évolué, passant d’un système unique pour chaque centrale photovoltaïque à du sur-mesure basé sur un processus semi-industriel.

Le système de refroidissement préparé et préassemblé

« Nous sommes fiers de renforcer notre soutien auprès de Sunbooster et de lui permettre d’envisager une accélération de son déploiement. Cette société répond à toutes nos attentes : un ancrage local fort doublé d’une forte ambition nationale et internationale, le tout dans une démarche résolument durable : production électrique décarbonée, optimisation de l’existant afin de préserver le foncier et démarche réellement écologique », analyse François Lafont, d’Expanso Capital. Le système de refroidissement est dorénavant préparé et préassemblé dans ses locaux du Sud-Ouest, améliorant ainsi les procédures de pose et les délais d’installation.

Un déploiement dynamique

Pour accélérer son déploiement, Sunbooster propose désormais des systèmes de kits prêts à poser, que ce soit pour les sites existants ou les centrales à construire. L’entreprise cherche également à répondre aux demandes spécifiques selon le lieu d’installation des centrales – les conditions de chaleur extrême, et/ou l’exposition à des salissures importantes – conduisent à proposer des aménagements particuliers ; mais aussi à pouvoir s’adapter aux activités de ses clients (agriculture, industrie, etc.). Par ailleurs, Sunbooster s’est conformée aux dispositifs préconisés par les services de lutte contre les incendies, en mettant à disposition un volume d’eau dédié en cas de besoin.

Des solutions techniques d’automatisation et de supervision

Les équipes de Sunbooster se sont fortement investies dans l’amélioration et l’optimisation de la partie Automatisation et des nombreuses applications connexes à son système. Elles ont aussi développé des applications permettant la supervision et le monitoring à distance des installations, ce qui offre la possibilité de travailler aussi bien en France qu’à l’étranger. Les clients, qu’ils soient exploitants d’une ou plusieurs centrales, peuvent en une simple opération visualiser le fonctionnement de l’ensemble de leur parc. Sunbooster prévenue en temps réel peut réagir instantanément en cas de besoin.

Bientôt des packs complets d’optimisation et d’équipements photovoltaïques

Face au rebond de la demande internationale survenue après la crise sanitaire, Sunbooster est amenée à fournir sa solution aux plus grands groupes de l’énergie. Ses objectifs à moyen terme sont désormais d’apporter un pack complet d’outils d’optimisation et d’équipements photovoltaïques aux exploitants professionnels, développeurs et agriculteurs. Les perspectives liées à l’agrivoltaïsme et à la production de nouvelles énergies renouvelables lui permettent d’envisager avec enthousiasme les prochaines années. Un avis partagé par Marianne Siméoni, directrice d’investissement associée d’Alter Equity, qui souligne que le fonds a « été convaincu par le procédé unique et innovant développé par Sunbooster, qui contribue au développement des énergies renouvelables en renforçant de façon déterminante le rendement des centrales solaires. Nous sommes heureux d’accompagner le développement de la société dans cette nouvelle étape et de participer à la construction d’un acteur de référence dans la filière photovoltaïque ». Sunbooster a créé une véritable plus-value pour ses clients. En retour, son activité ainsi que celle de ses fournisseurs français s’est considérablement développée nécessitant prochainement le recrutement de nouveaux collaborateurs. La start-up bordelaise est dorénavant à même d’offrir des perspectives de plus en plus motivantes pour ses investisseurs.