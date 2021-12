SolarEdge prÃ©sente SolarEdge Home au salon BePOSITIVE de Lyon mi-dÃ©cembre

SolarEdge Technologies, spécialiste mondial de la gestion intelligente de l’énergie, confirme l’expansion de son portefeuille résidentiel en France avec l’introduction de SolarEdge Home, un nouveau système complet de gestion intelligente de l’énergie de la maison. Conçu pour gérer, surveiller et optimiser la production, la consommation et le stockage d’énergie solaire en temps réel, SolarEdge Home permet aux propriétaires de gérer plus efficacement l’énergie au sein de leur maison tout en optimisant la connexion au réseau.

SolarEdge Home maximise la consommation d’énergie photovoltaïque en surveillant et en synchronisant les besoins énergétiques de tous les appareils et dispositifs connectés. Les décisions relatives à la charge et à la programmation sont basées sur les préférences des propriétaires, des algorithmes de prise de décision et des facteurs externes, tels que les données météo, afin d’assurer un maximum d’économies et de confort aux utilisateurs.

Gérer la consommation d’énergie solaire en temps réel depuis une application mobile

“La consommation d’électricité domestique augmente, en grande partie en raison de l’adoption de véhicules électriques, de systèmes de chauffage et de climatisation domestiques et d’appareils domestiques intelligents. La réduction des coûts énergétiques est donc une priorité importante pour les propriétaires, tout comme la diminution de leur empreinte carbone”, déclare Alfred Karlstetter, directeur général Europe chez SolarEdge. “Nous sommes fiers de dévoiler SolarEdge Home, une solution énergétique intelligente avancée qui permet aux propriétaires de gérer et de surveiller leur production et leur consommation d’énergie solaire en temps réel depuis leur application mobile. Après avoir changé la façon dont l’énergie solaire est générée avec l’optimisation DC, nous transformons maintenant la façon dont les propriétaires peuvent maximiser leur consommation d’énergie solaire au sein de leur maison.”

SolarEdge Home comprend plusieurs nouveaux produits, notamment :

• Deux onduleurs à haut rendement, l’onduleur Energy Hub SolarEdge et l’onduleur Energy Wave SolarEdge, qui combinent la technologie d’onduleur la plus efficace de SolarEdge, maintes fois primée, à l’intelligence et l’évolutivité nécessaires pour gérer les besoins des maisons gourmandes en énergie. L’onduleur Energy Hub sera compatible avec l’interface Backup SolarEdge pour une alimentation de secours flexible en cas d’interruption du réseau électrique

• Batterie Energy Bank SolarEdge - la solution de stockage de SolarEdge avec un rendement record de 94,5 % pour de plus longues périodes de stockage d’énergie à domicile

• Smart modules SolarEdge - Modules de haute qualité garantis 25 ans, avec optimiseurs de puissance intégrés pour maximiser la production d’énergie de chaque panneau

• Gestion intelligente de l’énergie SolarEdge Home - Une gamme de dispositifs énergétiques intelligents conçus pour optimiser davantage l’utilisation de l’énergie

• Energy Net SolarEdge - Un réseau maillé sans fil qui permet de connecter facilement les appareils SolarEdge Home à l’onduleur

• Le nouveau système d’Exploitation Énergétique SolarEdge - conçu pour gérer de façon dynamique les besoins énergétiques des propriétaires en fonction de leurs préférences, d’algorithmes avancés d’intelligence artificielle, et de facteurs externes tels que les données météo

En plus de ses solutions énergétiques intelligentes résidentielles, SolarEdge présentera également son portefeuille tertiaire, avec notamment un nouvel onduleur tertiaire de plus grande puissance. La nouvelle version de l’onduleur triphasé de 120 kW avec la technologie Synergy facilite l’installation et la mise en service préalable grâce au système de validation automatique avant la connexion au réseau. SolarEdge présentera également en avant-première sa nouvelle génération d’optimiseurs de puissance résidentiels et tertiaires offrant des rendements énergétiques plus élevés, des coûts d’installation inférieurs, une exploitation et une maintenance plus simples et de meilleures fonctions de sécurité. A noter ! Alain Bion, responsable technique SolarEdge, interviendra lors de la table ronde organisée par le SER (Syndicat des Energies Renouvelables) pendant le salon BePOSITIVE le 15 décembre à 13h15, au sujet de l’innovation dans le secteur photovoltaïque.

Les visiteurs du salon BePOSITIVE pourront découvrir la nouvelle solution sur le stand SolarEdge: Hall 2.1, stand D04