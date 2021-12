PERGOSOLAR, la pergola solaire signÃ©e IRFTS

La société IRFTS, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’intégration photovoltaïques a diversifié ses activités en lançant PERGOSOLAR, une solution innovante et esthétique de pergola équipée d’une toiture étanche et entièrement modulaire. Cette pergola IRFTS a été récompensée, dans la catégorie Energies Renouvelables, aux BePOSITIVE Awards 2019 et a reçu la mention « coup de cœur du Jury ». Ce prix met en lumière et encourage les produits, solutions et technologies placés au cœur des enjeux de la transition énergétique.

PERGOSOLAR se compose, aujourd’hui, de deux gammes distinctes : l’actuelle appelée CONFORT et la nouvelle, nommée HARMONY. PERGOSOLAR HARMONY se décline en plusieurs modèles de 12, 17, 22, 24 ou 32 m². Cette gamme a été créée pour être compatible avec les nouveaux panneaux photovoltaïques sortis sur le marché.

Une pergola boostée par la crise

En 2021, Le marché de la pergola bioclimatique ou biovoltaïque n’a pas été touché par la crise sanitaire. Bien au contraire, les Particuliers cherchent à gagner des mètres carrés supplémentaires en Extérieur tout en se protégeant des aléas climatiques (en-dessous de 20 m², une simple déclaration de travaux suffit). Ils sont également sensibles aux produits écologiques qui remplissent de nouvelles fonctions utiles à leur quotidien comme le carport, pergola équipée de panneaux photovoltaïques avec possibilité d’installer une borne de recharge pour les voitures électriques.

Un concept novateur pour une modularité totale

Pour répondre à toutes les envies et à toutes les architectures, la toiture de la pergola PERGOSOLAR peut recevoir trois types d’équipements :

o La toiture photovoltaïque, productrice d’électricité, avec une inclinaison fixe des panneaux de 7 ,5° pour un rendement énergétique optimal,

o La toiture bioclimatique à lames orientables motorisées, pour ajuster et réguler les apports de lumière naturelle et d’ensoleillement et augmenter le confort d’utilisation grâce à une ventilation agréable. Les lames en aluminium extrudé peuvent être orientées avec précision de 0° à 120°. La toiture est 100 % étanche en position fermée.

o La toiture biovoltaïque, productrice d’électricité, de confort climatique et thermique. Ce concept personnalisable associe modules photovoltaïques et lames orientables motorisées.

Adossée à une façade ou en îlot, PERGOSOLAR assure aux utilisateurs un haut niveau de confort climatique et thermique tout au long des saisons. Elle constitue également une solution écologique pour produire soi-même de l’énergie photovoltaïque sans toucher à sa toiture.

Facile à installer

Extension de l’habitat, espace de vie supplémentaire ou place de stationnement abritée (avec la possibilité de recharge d’un véhicule électrique), PERGOSOLAR est disponible dans plusieurs dimensions standards, de 10 m2 à 32 m2, et peut intégrer de 0 à 12 modules photovoltaïques et de 0 à 4 lignes de modules de lames orientables, en fonction de la surface à protéger ou des besoins en production d’électricité. Facile à installer grâce à son pré-montage réalisé en usine et avec une fixation au sol sur platines ou scellement béton, la structure ouverte de PERGOSOLAR est constituée d’aluminium de couleur gris anthracite ou blanc (en standard) et autres coloris sur demande, qui lui confère des lignes très contemporaines ; des bandes strip d’éclairage LED en périphérie sont aussi intégrées à l’ensemble. La pergola peut recevoir plusieurs équipements complémentaires :

o Des spots LED,

o des écrans brise-vent sur les faces latérales,

o un habillage sous panneaux, pour masquer les modules,

o des claustras, pour se protéger des différentes conditions météorologiques comme le vent, la pluie ou bien encore le soleil rasant mais aussi pour s’isoler du voisinage.

o Une télécommande est fournie pour le pilotage des options : éclairage, inclinaison des lames et ouverture/fermeture de l’écran brise-vent. Ce pilotage peut s’effectuer également via une application sur son téléphone.

Production électricité et protection solaire sur mesure

L’inclinaison à 7,5° des modules garantit à PERGOSOLAR d’IRFTS un parfait rendement énergétique quelles que soient sa zone géographique et son orientation. Une fois installée, la pergola est immédiatement opérationnelle. L’électricité produite peut être revendue à un fournisseur d’énergie et/ou utilisée en autoconsommation, afin d’assurer au quotidien les principaux besoins électriques de l’habitat : alimentation des appareils électroménagers, d’une pompe de piscine, recharge d’un véhicule électrique, etc

Enfin, pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales, un dispositif est discrètement intégré dans les pieds de la pergola pour un raccordement direct à un regard ou à un stockage d’eau. Les Ingénieurs français IRFTS travaillent, en continu, à adapter la compatibilité des modules photovoltaïques, récemment sortis sur le marché, toujours plus performants, aux modèles de pergolas afin d’améliorer leur rendement en électricité. L’enjeu est de produire toujours plus d’électricité « verte » sans dénaturer le design épuré et la robustesse des produits.

Le modèle PERGOSOLAR Harmony est présenté, sur le salon BEPOSITIVE du 14 au 16 Décembre 2021 à EUREXPO LYON, sous la forme d’un CARPORT sur le stand SOLARWATT (emplacement E36 – Hall 2.1).