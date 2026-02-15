Sunbiose rachÃ¨te Sween pour une autoconsommation pilotÃ©e en temps rÃ©el

Sunbiose, startup incubÃ©e chez EDHEC Entrepreneurs et soutenue par le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI, rÃ©alise des projets enÂ opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective, avec un ou plusieurs bÃ¢timents producteurs (tels que des entreprises, des industriels ou des bÃ¢timents publics),Â incluant un ou plusieurs consommateursÂ (peu importe qui, entreprise comme particulier). Ces projets permettent deÂ produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelableÂ tout enÂ gÃ©nÃ©rant des revenus pour les investisseursÂ grÃ¢ce Ã la revente de lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que.

Lâ€™entreprise gersoise, fondÃ©e Ã Cologne par Raphael Cervan (CEO), ancien ingÃ©nieur Ã lâ€™international et passionnÃ© dâ€™Ã©nergies renouvelables et Thanh Ly (directrice financiÃ¨re), diplÃ´mÃ©e en ingÃ©nierie statistique et financiÃ¨re de lâ€™UniversitÃ© Paris II PanthÃ©on-Assa, annonce la reprise des actifs de Sween, acteur de lâ€™autoconsommation collective. Une Ã©tape importante pour lâ€™Ã©quipe, qui intÃ¨gre notamment une technologie brevetÃ©e de monitoring et de pilotage en temps rÃ©el des projets dâ€™autoconsommation collective. Un mouvement qui renforce leur capacitÃ© Ã structurer et dÃ©ployer des solutions Ã©nergÃ©tiques locales Ã plus grande Ã©chelle.