SolarEdge exporte ses premiers onduleurs résidentiels “Made in USA” vers la France, en toute simplicité

Les onduleurs monophasés résidentiels SolarEdge fabriqués aux États-Unis arrivent sur les principaux marchés européens dont la France, apportant une technologie premium “Made in USA”. SolarEdge annonce également que ces onduleurs intégreront un nouveau concept de « Référence unique » simplifiant considérablement la gestion des stocks ainsi que la logistique et l’installation des systèmes PV SolarEdge. Détails !

SolarEdge franchit une nouvelle étape dans sa stratégie internationale de production et d’exportation en lançant depuis son usine d’Austin (Texas) les premières livraisons de ses onduleurs résidentiels monophasés vers les principaux marchés européens. L’entreprise a débuté fin 2025 les premières exportations vers l’Europe de son onduleur résidentiel à référence unique fabriqués aux États-Unis, destinés à des clients en Italie, en France et aux Pays-Bas. Les expéditions de ses solutions solaires tertiaires et industrielles (C&I) depuis la Floride devraient débuter début 2026.

La puissance de l’onduleur n’est pas définie en usine

Au cœur de cette avancée se trouve le concept innovant de “Référence unique” – commercialisé en Europe sous le nom MultiRange Concept – qui regroupe toutes les classes de puissance au sein d’un seul onduleur (et d’une seule référence). La puissance de l’onduleur n’est pas définie en usine, elle sera paramétrée par l’installateur sur site, lors de la mise en service. Ce concept vise à simplifier de manière significative la logistique, la gestion des stocks et les processus d’installation pour les clients et partenaires. Le concept sera également intégré dans la prochaine solution Nexis SolarEdge, disponible en monophasé et triphasé pour les applications résidentielles. Les futurs modèles d’onduleurs destinés au segment tertiaire et industriel seront également conçus pour intégrer un nombre réduit de références.

« Nous aidons installateurs et distributeurs à réduire la complexité tout en gagnant en flexibilité »

« Ces premières livraisons illustrent notre volonté d’apporter l’excellence de la fabrication américaine à nos clients à travers le monde », a déclaré Pascal de Boer, Directeur Général Europe SolarEdge. « Cette solution associe puissance, intelligence et simplicité. En proposant une technologie qui simplifie les opérations, nous aidons installateurs et distributeurs à réduire la complexité tout en gagnant en flexibilité — un atout majeur sur des marchés solaires en constante évolution. Il s’agit d’une étape significative pour accélérer la croissance en Europe. » Les onduleurs résidentiels SolarEdge sont compatibles avec les solutions de backup et intègrent l’EMS SolarEdge ONE, permettant de piloter le stockage d’énergie, la recharge des véhicules électriques, ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités de gestion intelligente de l’énergie évolutives, incluant notamment la gestion des appareils domestiques et la participation aux services réseau. La montée en puissance de la production américaine destinée aux marchés internationaux s’inscrit dans la continuité des premières exportations de la société, engagées au troisième trimestre 2025 pour l’Australie.