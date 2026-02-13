Roland Lescure annonce les AO solaires pour la semaine Ã  venir

Lors de son discours Ã lâ€™occasion de la confÃ©rence de presse de prÃ©sentation de la troisiÃ¨me Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie le vendredi 13 fÃ©vrier dernier, Roland Lescure, ministre de lâ€™Economie, des Finances et de la SouverainetÃ© industrielle et Ã©nergÃ©tique, a fait le point sur le solaire photovoltaÃ¯queÂ et annoncÃ© la date du lancement des AO solaires. Â«Â Nous allons lancer dÃ¨s la semaine prochaine un appel dâ€™offre avec un volume cible de 2,9 GW en 2026. Et dÃ¨s la semaine prochaine un appel dâ€™offre PV Grands bÃ¢timents de 300 MW au JO de lâ€™Union europÃ©enne. Câ€™est 3 GW de nouvelles capacitÃ©sÂ Â» a-t-il confirmÃ©. Pour ce qui est de la place du PV dans la PPE, le ministre Lescure a dÃ©clarÃ© Â«Â assumer de conserver une ambition forteÂ : atteindre entre 55 et 80 GW dâ€™ici 2035, ce qui correspond aux Â¾ de nos besoins en datacenters.Â Â» Energie solaire et centres de donnÃ©es, une synergie porteuse dâ€™avenirÂ !