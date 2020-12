Sunâ€™Agri, pionnier de lâ€™agrivoltaÃ¯sme, rÃ©compensÃ© au concours SIVAL Innovation 2021

Concours de référence primant chaque année les innovations dédiées aux productions végétales spécialisées, le SIVAL Innovation vient de récompenser Sun’Agri de la médaille d’or dans la catégorie Machinisme et automatisme. Après les SITEVI Innovation Awards en 2019 et le concours Natur’Tech en octobre 2020, Sun’Agri est à nouveau distingué pour sa technologie permettant une adaptation de l’agriculture face aux changements climatiques.

Créé en 2015, le concours SIVAL Innovation a pour objectif de récompenser les meilleures innovations en matériels, produits et services pour toutes les productions végétales. Le jury final est composé de 4 producteurs, 4 techniciens, 5 journalistes et des membres du comité d’organisation SIVAL. Plus de 70 avis d’experts de la filière ont été rendus préalablement afin d’apporter une expertise de haut niveau. Le concours est remis chaque année durant le salon SIVAL, événement de référence des productions végétales (exceptionnellement décalé à janvier 2022).

Le jury a donc récompensé Sun’Agri dans la catégorie Machinisme et automatisme en décernant le SIVAL d’or. « Être à nouveau reconnu par nos pairs est essentiel pour nous. Cela confirme tout l’intérêt de l’agrivoltaïsme en tant qu’outil agricole et technologie pour l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques et de sécurisation des rendements agricoles. » a souligné Antoine Nogier, fondateur de Sun’Agri. L’entreprise est le pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme, une technologie permettant de sécuriser et d’augmenter les récoltes des agriculteurs malgré les changements climatiques. L’objectif est de permettre aux agriculteurs (viticulteurs, arboriculteurs) d’atteindre leurs objectifs de production (en qualité et en quantité) malgré les aléas météorologiques qui mettent en péril les cultures (stress hydrique, canicule, gel, grêle…).

Le principe : placer les cultures à l’abri des aléas climatiques grâce à des persiennes solaires mobiles placées au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. Les persiennes solaires sont au service de la plante : pilotés à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, ils s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. Cette technologie va connaitre un essor important en France dans les prochaines années puisque 19 projets agrivoltaïques ont été désignés lauréats de l’appel d’offres lancé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en avril dernier. Sun’Agri a également annoncé en novembre le lancement de l’initiative Cultivons Demain !, qui vise à mobiliser 1 milliard d’euros d’ici 2025 pour équiper 300 exploitations françaises de dispositifs agrivoltaïques. Sun’Agri a inauguré en 2018 à Tresserre (66) la première installation agrivoltaïque dynamique au monde à taille réelle.