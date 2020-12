La route solaire Wattway de Colas sâ€™exporte aux Etats-Unis. Une premiÃ¨re en GÃ©orgie !

La ville de Peachtree Corners en Géorgie est donc la première ville des Etats-Unis à accueillir la chaussée solaire Wattway développée par l’entreprise Colas. Cette portion de route solaire est située dans une section de la voie d’essai des véhicules autonomes de Technology Parkway et a été fournie à la ville grâce à un partenariat avec The Ray, un laboratoire à but non lucratif et un terrain d’essai situé le long d’un tronçon de 18 milles de l’Interstate 85 enjambant LaGrange et la ligne d’état Géorgie / Alabama. Le nouveau système de Peachtree Corners produira plus de 1 300 kilowattheures d’électricité par an pour un chargeur EV de niveau 2 à l’hôtel de ville, sans frais pour les automobilistes de VE. Le chargeur est également équipé d’un système de stockage d’énergie pour une recharge nocturne. Les panneaux routiers solaires Wattway, fabriqués par l’innovateur français du transport Colas Group en partenariat avec l’Institut national français de l’énergie solaire, ont été conçus pour être plus durables et plus efficaces, ce qui se traduit par une augmentation de 21% des performances par rapport aux panneaux précédemment déployés.

«Afin de renforcer davantage le leadership de Peachtree Corners dans l’introduction et le développement des dernières technologies, nous sommes ravis d’avoir travaillé avec The Ray pour installer les premiers panneaux solaires de surface routière des Etats-Unis fabriqués par Wattway », a déclaré Brandon Branham, directeur de la technologie et directeur adjoint de la ville de Peachtree Corners. «Alors que cette nouvelle forme d’énergie renouvelable 100% verte commencera par fournir de l’électricité à une station de recharge de VE, notre vision est de commencer à alimenter davantage d’infrastructures existantes dans toute la ville, hors réseau. Nous sommes impatients d’installer plus de panneaux partout, qui peuvent inclure des trottoirs, des pistes cyclables et bien d’autres surfaces ».