Q CELLS conclut la premiÃ¨re certification industrielle pour le nouveau programme Quality Controlled PV du TÃœV Rheinland

Q CELLS est le premier fabricant de modules solaires de l’industrie à obtenir la nouvelle certification Quality Controlled PV du TÜV Rheinland, créée pour définir des normes aussi nouvelles qu’uniques en terme de production, de performances et de durabilité des panneaux solaires.

Q CELLS confirme être devenu le premier fabricant de panneaux solaires de l’industrie à achever avec succès et à valider un nouveau programme strict de tests de panneaux du TÜV Rheinland. La norme de tests Quality Controlled PV a été développée par le TÜV Rheinland pour relever le niveau en termes de surveillance, de tests et de reconnaissance de la qualité des panneaux solaires. Pour Q CELLS, Quality Controlled PV deviendra la norme de certification officielle de l’entreprise, en commençant par sa toute dernière gamme de panneaux solaires Q.PEAK DUO-G9.

Une approche avant-gardiste

L’entreprise a adopté la certification Quality Controlled PV du TÜV Rheinland dans le but de consolider sa position de leader en matière de qualité dans l’industrie photovoltaïque. Cette stratégie est soutenue par un schéma de tests qui est non seulement le plus complet et le plus rigoureux à ce jour, mais qui incarne également la seule certification de toute l’industrie à impliquer des tests indépendants et aléatoires sur site à partir d’une production en cours, ainsi que des tests matériels classiques.

Q CELLS est devenu le premier fabricant de panneaux solaires à obtenir le nouveau standard de tests indépendant Quality Controlled PV du TÜV Rheinland ; l’entreprise doit cette réussite aux efforts qu’elle a fournis pour soutenir le TÜV Rheinland dans le développement d’un nouveau processus de certification bénéfique pour l’ensemble de l’industrie solaire.

Q CELLS a invité le TÜV Rheinland à travailler en étroite collaboration avec ses experts en gestion de la qualité dans le plus grand établissement de tests pour l’industrie solaire en Europe, au siège Technologie et R&D de Q CELLS à Thalheim, Allemagne. Cela a donné naissance à une approche avant-gardiste dans l’industrie, visant à relever le niveau en matière de qualité, de performances et de durabilité des panneaux. Cet effort collaboratif a associé l’expérience unique du personnel en charge de la gestion de la qualité et de la R&D chez Q CELLS à celle des experts industriels du TÜV Rheinland. Un programme de tests et de certification totalement indépendant du TÜV Rheinland a ainsi vu le jour, le seul programme sur le marché à surveiller en permanence la qualité et la durabilité des produits dans le cadre d’une production de masse.

Un niveau de tests plus élevé, unique pour l’industrie

Le processus de certification Quality Controlled PV à trois composantes introduit une toute nouvelle palette de normes de tests d’une rigueur sans égal. La première composante est le test de qualification initial, qui évalue la fiabilité à long terme en appliquant des durées de tests jusqu’à trois fois supérieures à celles des tests standard CEI et UL (incluant un test de chaleur humide de 2 000 heures, soit deux fois celui de la CEI / UL, et 600 cycles thermiques, soit trois fois celui de la CEI). Par ailleurs, ces tests étendus sont des tests de durabilité supplémentaires qui couvrent les modes de dysfonctionnement non-inclus dans la certification standard CEI, comme la résistance aux intempéries de la pellicule arrière et la stabilité à long terme des brasures. Des mesures de test supplémentaires incluent un essai sous contrainte avancé pour la charge mécanique, la PID (dégradation induite par le potentiel), la LETID (dégradation induite par la lumière et les températures élevées), ainsi que la résistance aux UV de la pellicule arrière.

La deuxième composante du processus de test Quality Controlled PV est précisément ce qui le distingue de toutes les normes précédentes. Là, des représentants indépendants du TÜV Rheinland sont présents sur site, dans les locaux de fabrication des panneaux, pour sélectionner des panneaux afin de réaliser des tests à partir d’une production en cours. Cette composante assure que des processus de production de masse d’un fabricant de panneaux sont testés intensivement en continu, avec un prélèvement d’échantillons aléatoire à intervalles réguliers mené par le personnel totalement indépendant du TÜV Rheinland.

La troisième et dernière composante est la surveillance régulière des matériaux et des fournisseurs employés par les fabricants. Ici, les experts du TÜV Rheinland surveillent les audits des fournisseurs et l’analyse de l’impact matériel des matériaux utilisés régulièrement. Une surveillance permanente de ces matériaux dans le cadre d’une production de masse, à la fois sur une base mensuelle et sur une base plus régulière, évalue si la structure et la composition des matériaux utilisés conservent une qualité constante. TÜV Rheinland et

Q CELLS sont convaincus que cette composante d’inspection matérielle pourrait être standardisée dans l’industrie photovoltaïque.

Un nouveau standard industriel de qualité

En ayant fait le choix de consulter Q CELLS comme un membre du comité consultatif industriel dans le cadre de la création de la nouvelle norme Quality Controlled PV, le processus de certification du TÜV Rheinland tient compte des récents modes de dysfonctionnement du secteur solaire, et il est donc destiné à définir un nouveau standard pour les paramètres de qualité dans l’ensemble de l’industrie. Par essence, le programme Quality Controlled PV sera dynamique et il sera régulièrement mis à jour, au fur et à mesure que et quand de nouvelles normes de tests seront approuvées. Ainsi, le programme établit une référence en matière de qualité, mais il continue également à en élever le niveau.

Lukas Jakisch, Business Field Manager pour les panneaux PV au TÜV Rheinland, explique : « TÜV Rheinland a défini un catalogue de tests qui établit des qualités supplémentaires, au-delà du niveau standard d’homologation et de qualification en matière de sécurité. La surveillance du processus de production des fabricants par le TÜV Rheinland, dans le cadre duquel nous effectuons des tests sur des échantillons prélevés de manière aléatoire chaque mois, a pour but d’identifier un niveau d’erreur constant, en se focalisant spécifiquement sur la fiabilité et les propriétés des matériaux, ainsi que sur le contrôle des modifications des fournisseurs. »

Amélioration continue

Dr. Nicole Nelles, Head of Q CELLS Global Quality Management, ajoute : « Q CELLS se félicite d’être devenu le premier fabricant de panneaux solaires à recevoir la certification de qualité Quality Controlled PV du TÜV Rheinland. En sa qualité de précurseur au sein de ce programme, Q CELLS a travaillé en étroite collaboration avec le TÜV Rheinland, non seulement pour élever les niveaux de test, mais également pour façonner complètement de nouveaux schémas de test reflétant l’expérience de l’industrie, dans le but d’exclure des modes de dysfonctionnement connus. La surveillance continue par les représentants indépendants du TÜV Rheinland, ainsi que les inspections régulières de matériaux font de ce programme une démarche unique dans l’industrie. »

« Cependant, Q CELLS ne s’arrêtera pas là », poursuit le Dr. Nelles. « Nous continuons à mener et à développer un certain nombre de programmes de tests supplémentaires en parallèle, chacun d’entre eux étant destiné à offrir et à garantir des améliorations de la qualité des panneaux solaires. L’objectif est de les intégrer dans le programme Quality Controlled PV, de manière à le faire évoluer en permanence au fil du temps. Nous avons établi un standard industriel, et nous voulons continuer à faire progresser ce standard. »