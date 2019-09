Sunâ€™Agri, pionnier de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique, remporte la mÃ©daille dâ€™or des SITEVI Innovation Awards 2019

Sun’Agri se voit récompensé par ses pairs avec la réception de la médaille d’or des SITEVI Innovation Awards qui priment chaque année les matériels, produits ou services les plus innovants issus des productions viticoles et agricoles. Ce titre récompense une technologie unique à ce jour, fruit de dix années de recherche et développement, permettant de concilier une agriculture résiliente face au changement climatique et la production d’énergie verte.

« Le SITEVI est un événement d’une grande importance pour tout le secteur. Y être récompensé ainsi après 10 ans de recherche est une belle reconnaissance pour notre démarche et notre technologie. J’espère que cela permettra de mettre en avant les solutions qui existent pour lutter contre le réchauffement climatique. » Antoine Nogier, fondateur de Sun’Agri

Des algorithmes au service des plantes et de la production d’énergie

Créée en 2009 par Antoine Nogier, alors même que le photovoltaïsme « classique » n’en était qu’à ses débuts, Sun’Agri propose aujourd’hui une solution de rupture inédite pour concilier agriculture, viticulture et photovoltaïsme. Le concept : des panneaux photovoltaïques mobiles à 90° disposés au-dessus des cultures et dont l’inclinaison est pilotée par des algorithmes conçus sur-mesure pour s’adapter aux besoins des plantes (ensoleillement, température, eau). La solution permet ainsi d’améliorer le rendement des plantes tout en produisant de l’énergie verte. Disposés à 5 mètres au-dessus du sol, ils permettent le passage des engins agricoles. Le premier démonstrateur de ce système est visible au domaine viticole de Nidolères à Tresserre (66). 7,5 hectares de friches viticoles ont été aménagés en viticulture raisonnée avec trois cépages différents : Marselan, Chardonnay et Grenache blanc. Les bénéfices de la technologie sont déjà visibles sur ces vignes plantées en 2018.

Sun’Agri, nouveau membre de la Ferme Digitale

En parallèle de cette récompense, Sun’Agri a également annoncé son arrivée au sein de la Ferme Digitale dans la promotion de septembre 2019 avec le statut Spin Off/Intrapreneur. Créée en 2016, la Ferme Digitale est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne. Elle rassemble 42 membres. En intégrant la Ferme Digitale, Sun’Agri entend participer au développement du digital auprès de filières du secteur agricole, échanger des expériences et partager des compétences autour du numérique dans l’agriculture.