Microsoft et ENGIE, un partenariat renouvelable dans le cloud

Microsoft et ENGIE annoncent la signature d’un contrat d’achat d’électricité solaire et éolienne aux États-Unis et la mise en œuvre de Darwin, la plateforme digitale de gestion des données développée par ENGIE à l’aide du cloud intelligent Microsoft Azure, permettant d’optimiser la performance des parcs éoliens, solaires et hybrides (éolien + solaire) d’ENGIE dans le monde.

Le contrat prévoit l’achat de 230 MW d’électricité verte produite par ENGIE au Texas, portant la capacité d’énergie renouvelable de Microsoft à plus de 1 900 MW. La majorité de l’électricité proviendra du nouveau parc éolien de Las Lomas, situé au sud du Texas, et du parc Anson Solar Center, qui sera construit au centre de l’état. Exploités par ENGIE, les deux parcs seront mis en service en janvier 2021.

Objectif : neutralité carbone pour Microsoft

« L’ambition d’ENGIE est d’aider les entreprises et les collectivités locales à atteindre la neutralité carbone. Nous nous réjouissons d’établir un partenariat long terme avec une entreprise de renommée mondiale comme Microsoft. ENGIE fournira l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et mettra en œuvre Darwin, notre solution digitale pionnière. Ce partenariat confirme la pertinence de notre approche intégrée de l’utilisation de l’énergie », a déclaré Isabelle Kocher, Directrice Générale d’ENGIE. Le partenariat entre ENGIE et Microsoft permettra non seulement d’acheminer plus d’énergie propre sur le réseau américain, mais il démontre également aux clients comment s’en procurer. L’accord est assorti d’une disposition innovante qui fixe le volume et permet de convertir l’énergie renouvelable intermittente en solution continue (24h/24, 7j/7) répondant aux besoins énergétiques de Microsoft.

Darwin ou la théorie de l’évolution d’un monde propre et durable

De plus, ENGIE et Microsoft poursuivent la transformation digitale du secteur des énergies renouvelables. Déployé sur plus de 15 000 MW d’actifs dans le monde, Darwin permet, grâce à des technologies de cloud intelligent, une maintenance prédictive ainsi qu’une analyse en temps réel de données météorologiques et du contrôle de la production énergétique. « Augmenter nos sources d’énergies renouvelables nous permet de nous transformer. Et quand nous y ajoutons les solutions et outils cloud et IA de Microsoft, nous pouvons transformer le monde », a déclaré Carlo Purassanta, Président de Microsoft France. « Ce contrat avec ENGIE est une étape clé de notre transition zéro carbone, soutenue par des investissements et accélérée par le digital. »