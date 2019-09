Sonnedix, lâ€™industriel batave inaugure une nouvelle centrale et dÃ©passe les 250 MW de capacitÃ© PV en France

Sonnedix, producteur indépendant d’énergie solaire (IPP) vient d’inaugurer une centrale solaire photovoltaïque de 5MWc à Saint-Etienne-des-Sorts, dans le sud de la France en présence de Didier Bonneaud, le Maire de Saint-Etienne-des-Sorts. La capacité opérationnelle de Sonnedix a désormais atteint 252 MWc en France, après une série d’acquisitions au cours des 12 derniers mois et l’implantation de nouveau projet.

La construction de la centrale solaire a débuté à la fin de l’année 2018 et s’est achevée, avant la date prévue et en deçà du budget initialement envisagé, en mars 2019, pour être raccordée au réseau en juin 2019. Didier Bonneaud, le Maire de Saint-Etienne-des-Sorts, a déclaré: « Notre municipalité soutient ce projet depuis le début et nous sommes ravis de constater que Sonnedix a surmonté toutes les contraintes liées au site. Nous sommes fiers qu’un projet d’énergie renouvelable de cette envergure ait été réalisé sur notre sol, et qu’il soit opérationnel sur le très long terme, avec un partenaire fiable et durable comme Sonnedix ».

Jean-Philippe Fau, le Directeur Délégué France, a déclaré : « Cette cérémonie est l’occasion de remercier toutes les parties impliquées pour leur soutien dans l’achèvement de l’installation photovoltaïque, alors que nous continuons d’accroître notre capacité contrôlée en France via le développement, la construction et l’acquisition d’installations solaires sur le long terme ». Axel Thiemann, PDG de Sonnedix a quant à lui affirmé que « Nous sommes ravis d’avoir dépassé la capacité opérationnelle de 250 MW en France en 2019. Notre rythme de croissance dans le pays se reflète dans nos autres marchés de l’OCDE. »