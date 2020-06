Sunâ€™Agri labÃ©lisÃ© par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard

La Fondation Solar Impulse, qui a lancé en 2016 l’Alliance Mondiale pour les Technologies Propres, vient de décerner son label Efficient Solution à Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme dynamique. La fondation créée par Bertrand Piccard récompense donc cette technologie de rupture permettant l’adaptation de certaines filières agricoles aux changements climatiques.

Faisant suite au succès généré par le premier tour du monde en avion solaire de Bertrand Piccard et André Borschberg, la Fondation Solar Impulse, avec la création du label Efficient Solutions, met en lumière les entreprises proposant des solutions alliant protection de l’environnement et performance financière. Par l’attribution de ce label, la fondation a pour objectif d’identifier 1 000 solutions réunies au sein de l’Alliance Mondiale pour les Technologies Propres et relevant ce double défi environnemental et économique afin de les présenter aux acteurs participant à la prise de décisions politiques. L’agriculture, très fortement impactée par les changements climatiques et l’artificialisation des sols, mais également confrontée à la nécessité d’inventer des modèles économiques plus durables, figure parmi les pistes de travail prioritaires de Solar Impulse.

Une étape supplémentaire dans la reconnaissance de l’agrivoltaïsme

La fondation vient ainsi d’attribuer son label à Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme dynamique. Cette technologie de rupture consiste en un système de persiennes agricoles équipées de panneaux solaires mobiles situés au-dessus des plantations et à une hauteur suffisante pour autoriser le passage des engins agricoles et ne pas perturber les écoulements d’air. L’originalité tient au fait que ces panneaux sont toujours orientés pour servir la plante : pilotés à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, leur modèle de croissance ou encore les conditions météorologiques, ils s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. La technologie est particulièrement adaptée aux terroirs et cultures pérennes impactés par les changements climatiques. « Aujourd’hui, notre fondation a à cœur de mettre en avant les solutions qui peuvent stimuler la croissance économique tout en réduisant notre impact sur la planète, telle que la technologie de Sun’Agri. » déclare Bertrand Piccard, fondateur et président de Solar Impulse. « Nous sommes honorés de cette attribution du label Efficient Solution, qui marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance de l’agrivoltaïsme dynamique comme solution clé de l’adaptation de l’agriculture face aux changement climatiques. C’est une belle reconnaissance du travail que nous menons depuis plus de 10 ans. » ajoute Antoine Nogier, PDG et fondateur de Sun’Agri.

Sun’Agri, grand gagnant des AO « solaire photovoltaïque innovant »,

Pour obtenir ce label, Sun’Agri a su démontrer que sa technologie répondait à plusieurs critères de faisabilité technique, de bénéfices environnementaux et de rentabilité économique et qu’elle contribuerait à atteindre les Objectifs de Développement Durable 7 et 12 fixés par la fondation, respectivement définis par Une Energie propre et Abordable et Des consommation et production responsables. Déjà reconnu par la filière viticole et arboricole mondiale en recevant en novembre 2019 la médaille d’or au SITEVI Innovation Awards, Sun’Agri est également sorti grand gagnant début avril de l’annonce par Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, des résultats de l’appel d’offres « solaire photovoltaïque innovant », avec 15 projets désignés. Également, l’entreprise française iTK, partenaire industriel et des programmes de recherche menés par Sun’Agri, a été labélisée par la fondation Solar Impulse pour son logiciel Vintel, un outil d’aide à la décision pour la conduite de la vigne, adapté à tous les terroirs. ITK est spécialiste en Agri-intelligence et éditeur d’OAD (outils d’aide à la décision) agronomiques. Cette « co-labellisation » renforce la visibilité de la coopération industrielle et commerciale récemment officialisée entre iTK et Sun’Agri ; l’objectif est d’unir nos forces pour déployer à grande envergure des solutions en faveur de l’adaptation de l’agriculture face aux changements climatiques.