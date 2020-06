Cambrai : lâ€™Ã©lectricitÃ© de la centrale solaire sur lâ€™ex site de lâ€™OTAN accessible aux entreprises et aux collectivitÃ©s du territoire

La centrale photovoltaïque de Cambrai-Niergnies dans les Hauts-de-France va disposer des services de Volterres, fournisseur d’électricité innovant, afin de permettre une traçabilité de l’électricité générée. Les entreprises et collectivités du territoire vont ainsi pouvoir bénéficier d’une énergie produite localement, durablement et sans surcoût. Valenciennes Métropole est le premier bénéficiaire de ce service.

La crise du Covid19 a rappelé la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de remettre en avant les enjeux de souveraineté énergétique. Cette indépendance passera par un développement accéléré des énergies renouvelables au sein même des territoires.

Un service qui s’appuie sur la blockchain

Telle est la mission de Volterres depuis sa création il y a un an. L’entreprise assure les services « classiques » de fourniture et propose sans surcoût un service de traçabilité innovant de l’électricité. Cet outil, baptisé R.E.D.S. et développé par les équipes de Volterres, s’appuie sur la blockchain pour certifier en temps réel l’origine, la nature et la répartition du type d’énergie consommée (énergie solaire, éolienne, hydraulique, nucléaire etc.). Ainsi, les utilisateurs de Volterres peuvent sélectionner leurs sources de production privilégiées et suivre la part de leur consommation qui provient des centrales de production renouvelable. Cette traçabilité permet d’encourager la fourniture d’électricité en circuit court et d’améliorer l’acceptabilité locale des installations EnR.

Une centrale solaire de 60,5 MWc dans le Nord

La centrale photovoltaïque de Cambrai-Niergnies vient de s’équiper de la technologie de Volterres. Située sur une ancienne base militaire de l’OTAN, la centrale produira d’ici 2021 une puissance totale de 60,5 MWc. Les entreprises et collectivités du territoire qui souscriraient à un contrat de fourniture d’électricité chez Volterres, peuvent ainsi s’assurer de bénéficier d’une part de la production énergétique de la centrale de Cambrai et quantifier en temps réel la part d’énergie renouvelable dans leur consommation d’électricité. Valenciennes Métropole, et les 35 communes membres du groupement, est la première entité du Nord à bénéficier de la technologie de Volterres. La souscription de ce contrat s’inscrit dans la dynamique initiée par la collectivité lors de l’adoption de son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) en 2014. « En implantant notre technologie au sein de la centrale de Cambrai, nous avons à cœur d’encourager la production d’une énergie verte et locale dans le Nord. Avec Volterres, les entreprises et collectivités bénéficient d’un levier supplémentaire et simple à mettre en œuvre pour participer à la transition énergétique de leurs territoires. » déclare Alexis Bouanani, Directeur de Volterres.