AkuoCoop, premiÃ¨re plateforme de financement participatif EnR Ã  obtenir le statut de Conseiller en Investissement Participatif

AkuoCoop, la plateforme de financement participatif du Groupe Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, prend une nouvelle dimension avec l’obtention d’un statut CIP (Conseiller en Investissement Participatif). Doté de ce Nouvel Agrément, AkuoCoop permet pour la première fois aux particuliers et entreprises d’investir dans des centrales de production d’énergie renouvelable. Un nouveau pas en avant vers le monde d’après…

Le nouveau statut CIP (Conseiller en Investissement Participatif) obtenu le 21 janvier 2020 auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) confère dorénavant à AkuoCoop la possibilité d’intermédier des actions et obligations. Ce nouveau statut ouvre la voie à des placements jusqu’à 8 M€ par projet et sans limite de plafond pour les investisseurs personnes physiques et personnes morales. Le coup d’envoi de la première campagne de financement – justement sous ce nouveau statut – de la centrale solaire nouvelle génération de Curbans, s’est déroulé via visio-conférence, le mercredi 3 juin denier, en présence d’Arnaud Leroy, Président Directeur général de L’ADEME et de Laurence Allix, Maire de Curbans.

AkuoCoop, une épargne verte pour un impact durable et local

« La campagne de Curbans est un exemple concret de co-financement d’un projet où les investisseurs deviennent de véritables ambassadeurs. En s’appropriant le projet, ils permettent d’accélérer la transition énergétique à l’échelle du territoire » s’est enthousiasmé Arnaud Leroy, Président directeur général de l’ADEME. Depuis 13 ans, Akuo s’est engagé dans le développement de projets qui participent à l’accélération des transitions énergétique et agricole au service de territoires autonomes et résilients. La force de ce modèle repose sur son acceptabilité par les citoyens. Akuo offre ainsi la possibilité aux citoyens de devenir de véritables acteurs de cette double transition en leur proposant de co-investir directement dans de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable via sa plateforme de financement participatif AkuoCoop. Depuis sa création, AkuoCoop a permis de collecter plus de 6 M€ et aux citoyens de co-financer 12 centrales de production d’énergie renouvelable.

Première centrale photovoltaïque nouvelle génération d’Akuo

Akuo propose pour la première fois sur sa plateforme AkuoCoop un placement financier obligataire d’une société de projet Curbans aux personnes physiques possédant une résidence dans les Alpes-de-Haute-Provence et les départements limitrophes (i.e. Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse, Hautes-Alpes, Drôme). Développée depuis 2010 par les équipes d’Akuo, cette centrale solaire, d’une puissance de 15 MWc, se situe sur une ancienne carrière d’extraction de matériaux. Sa production annuelle permettra d’alimenter en électricité plus de 5 000 foyers, pendant une durée d’au moins 25 ans. Cette centrale solaire nouvelle génération est équipée de structures trackers, qui s’articulent pour permettre aux panneaux de suivre la course du soleil. Cette technologie innovante permet d’optimiser la production d’énergie sur une même surface au sol. Laurence Allix, Maire de Curbans confie : « La réflexion de l’intégration du projet dans le territoire sous forme partenariale avec les acteurs locaux a été très poussée. C’est un plaisir d’avoir un projet qui a sollicité l’école pour un travail pédagogique et qui fait ainsi participer les enfants à l’habillage des locaux techniques. Une convention de pâturage est également en cours avec une éleveuse de la commune. Les espaces verts autour de la centrale ont été confiés à une entreprise locale. Grâce enfin à un partenariat avec le fournisseur d’énergie verte Plüm Énergie, les habitants de Curbans auront la possibilité d’acheter une électricité durable et vertueuse à prix réduit. J’espère que la campagne de financement participatif va rencontrer un franc succès. La commune est fière que son territoire puisse porter un projet de cette ampleur. »

Encadré

«Donner du sens à votre épargne »

Lors de ce lancement Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo, s’est épanché sur la philosophie de son groupe. Toujours en quête de sens : « Nous sommes à l’heure des choix. Choisir les énergies renouvelables, c‘est avant tout choisir un nouveau modèle de société. Notre démarche chez Akuo a toujours été participative en coconstruisant nos projets avec les territoires, les associations et les citoyens. Au travers d’AkuoCoop nous favorisons ainsi, le financement citoyen de la transition énergétique et ainsi l’ancrage territorial du projet. En ce sens, le projet de Curbans est exemplaire. Une fois mise en service cet été, cette centrale photovoltaïque nouvelle génération fera de Curbans une commune à énergie positive ! Cette centrale doit d’abord être celle des habitants de ce territoire. Alors rejoignez-nous, en donnant du sens à votre épargne pour votre territoire et pour l’avenir des vôtres ! »