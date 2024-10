Julien Le Bras et ENGIE Green pour une Meurthe-et-Moselle solaire

Julien Le Bras, Président de la SAS des Rouaux, Luc Ritz, Président de Orne Lorraine Confluences et William Arkwright, Directeur Général d’ENGIE Green, ont signé un partenariat tripartite, ouvrant la voie à la construction d’une centrale photovoltaïque dont la production de 39 032 MWh couvrira la consommation annuelle de 17 700 personnes.

À la tête du Groupe familial Le Bras Frères et originaire de Jarny, Julien Le Bras est resté attaché à ce territoire et souhaite être le trait d’union entre les collectivités et les acteurs industriels pour des projets vertueux participant à la dynamique locale. Convaincu de l’urgence de la transition énergétique pour relever le défi climatique, il a fait l’acquisition auprès de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences de 32 ha de terres dégradées car traitées à la chaux. Son objectif est d’y produire de l’énergie renouvelable grâce à l’installation d’un parc solaire photovoltaïque de 53 000 panneaux solaires.

Un projet inédit issu d’un ancrage territorial fort

Le portage d’un parc d’énergie renouvelable d’une telle ampleur par un dirigeant économique né dans la commune est une initiative originale. Julien Le Bras a su fédérer les collectivités autour de son projet, et à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé en novembre 2023, ENGIE Green a été retenu pour sa mise en œuvre. Les retombées économiques pour les communes de Jarny et Giraumont permettront d’accélérer la transition du territoire en finançant des projets vertueux complémentaires. Après cette signature, les études nécessaires à la réalisation du dossier vont pouvoir débuter pour un démarrage des travaux en 2026 et une mise en service de l’installation prévue fin 2027.

ENGIE Green, acteur historique des EnR dans la région Grand-Est

Ce projet souligne l’ancrage local d’ENGIE Green, acteur historique des énergies renouvelables implanté depuis 20 ans dans la région et avec près de 330 MW éolien installés ou en cours de construction sur les seuls départements de la Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle. Le parc solaire de Jarny sera le plus puissant d’ENGIE Green dans la région Grand Est.

Encadré

Chiffres clés de la centrale