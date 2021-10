Sunâ€™Agri et Sunti sâ€™associent pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme

Le partenariat entre Sun’Agri ey Sunti, deux spécialistes du solaire, a pour but de proposer un outil d’adaptation au changement climatique aux agriculteurs entièrement financé par la production d’énergie verte. Explications !

Le partenariat signé entre Sun’Agri et Sunti a pour but d’accélérer le développement de l’agrivoltaïsme viticole, arboricole et maraîcher. Avec son réseau et sa capacité de financement, Sunti sera aux côtés des agriculteurs pour prendre en charge le projet de A à Z : le développement, la construction, le financement et l’exploitation. Sun’Agri s’occupera du pilotage des persiennes solaires et apportera tout son savoir-faire agronomique durant la phase de conception.

Une technologie au service de l’agriculteur

Cette signature met en avant une jolie synergie de compétences entre ces deux sociétés et annonce un partenariat d’avenir ! « L’agrivoltaïsme est l’une des voies permettant un développement harmonieux de l’énergie solaire et de la protection des cultures contre les effets du changement climatique. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Sun’Agri et ainsi promouvoir ensemble cette technologie d’avenir. » Jean-Michel Germa, président de groupe Soper et Sunti. « L’agrivoltaïsme est une technologie dont le but premier est d’être au service de l’agriculteur. Il est de ce fait primordial que ces derniers puissent bénéficier d’un accompagnement, à la fois technique et financier, dans la réalisation de leurs projets. Grâce à l’expertise de Sunti, cet accompagnement est renforcé, facilitant ainsi l’essor de l’agrivoltaïsme sur le territoire français. » conclut Antoine Nogier, président de Sun’Agri.

*Depuis 1989, SOPER a contribué à l’installation de plus de 500MW de parcs solaires et éoliens.

Et Sunti de se lancer dans l’agrivoltaïsme

Pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme, Sun’Agri, a ainsi conçu un système de panneaux solaires dynamiques permettant une réelle symbiose, sur une même parcelle, entre production agricole et production d’énergie solaire. Grâce à sa structure adaptable à 4 ou 5m au-dessus du sol et à l’entraxe entre les poteaux allant de 7 à 11m, cette technologie permet aux machines agricoles de circuler. De plus, ce système est complètement réversible et n’artificialise pas les sols : il ne requiert aucun béton à l’installation, limitant ainsi la pollution des sols et facilitant l’implantation et le démantèlement. Ses persiennes mobiles à 90° apportent un micro-climat favorable aux cultures, les protégeant des excès du climat tels que la sècheresse, les brulures, les gelées blanches printanières, …. Le logiciel AV Studio© développé par Sun’Agri, présente des algorithmes de pilotage permettant d’orienter les panneaux photovoltaïques au pas de temps infra-horaire afin d’optimiser dynamiquement la croissance de la plante. Sunti, société basée à Montpellier et Paris, filiale du groupe SOPER*, est spécialisée dans le développement et dans la conception de projets solaires pour produire aussi bien de la chaleur solaire que de l’électricité photovoltaïque. Sunti a été fondée en 2017 par Jean-Michel Germa, pionnier des énergies renouvelables en France. Grâce à son expertise, Sunti propose des projets sur-mesure et solutions innovantes pour d’une part décarboner notre environnement et d’autre part répondre au mieux aux besoins des propriétaires de foncier, industriels, collectivités et agriculteurs : injection sur le réseau, autoconsommation, stockage d’énergie, chaleur solaire, nouvelle mobilité… et maintenant agrivoltaïsme ! La société s’inscrit pleinement dans la lutte contre le changement climatique et accompagne ses clients dans une stratégie plus verte conciliant compétitivité et réduction de leur empreinte environnementale.