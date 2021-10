Entre sondage Ifop et Livre Blanc pour la PrÃ©sidentielle, le SER entre en campagne

A l’heure où les enjeux énergétiques occupent une place croissante dans le débat politique, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) révèle les résultats d’un sondage mené par l’Ifop en septembre 2021 auprès de 3 000 personnes. Cette enquête, qui vise à mieux comprendre les attentes des Français en matière de transition énergétique, témoigne d’un fort soutien de l’opinion publique au développement de l’ensemble des renouvelables, en réponse notamment à l’urgence climatique. Publiée à l’occasion de son 22ème colloque annuel, qui se tient aujourd’hui à Paris, elle corrobore également les constats dressés par le SER dans le premier volet de son Livre Blanc destiné à porter auprès des candidats et dans la campagne présidentielle un éclairage nouveau sur les énergies renouvelables comme leviers d’un projet de société durable et d’un nouvel élan pour notre pays.

L’enquête Ifop pour le SER confirme la tendance : les Français, de plus en plus préoccupés par l’urgence climatique, sont 70% à considérer la lutte contre le réchauffement comme un enjeu prioritaire de l’élection présidentielle. 6 répondants sur 10 considèrent par ailleurs que la transition énergétique ne va pas assez vite dans notre pays (27% considérant qu’elle va au bon rythme et 13% trop vite). Un diagnostic partagé dans toutes les catégories d’âge et sociales de la population.

Un soutien fort et consensuel au développement des énergies renouvelables en France

Pour accélérer la transition énergétique, les Français font majoritairement confiance aux énergies renouvelables. Elles font consensus à 87% comme solution utile pour lutter contre le réchauffement climatique et s’imposent parmi les mesures les plus efficaces pour sauver le climat. Elles sont également jugées favorables pour leurs effets sur l’emploi et leur capacité renforcer l’indépendance de la France par plus de 8 Français sur 10. Toutes les sources d’énergie renouvelables testées dans le cadre du sondage bénéficient d’une bonne image, rassemblant entre 64% et 90% des Français. Une proportion sensiblement supérieure à celle dont jouissent les autres types d’énergie. Cette confiance dans les énergies renouvelables comme levier indispensable de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique débouche sur une attente politique forte à l’égard du prochain quinquennat : 87% des Français souhaitent que le prochain président de la République encourage le développement des énergies renouvelables – un souhait majoritaire dans tous les électorats. Enfin, signe de leur confiance dans la capacité des énergies renouvelables à assurer notre approvisionnement énergétique tout en allant vers la neutralité carbone, parmi les différents scénarios de mix électrique envisagés pour les décennies qui viennent, les Français privilégient à 84% ceux comportant au moins 50% d’énergies renouvelables.

Dans un contexte d’attaques et de polémiques, les Français continuent de soutenir très majoritairement l’éolien

Le soutien à l’éolien reste nettement dominant au sein de l’opinion publique. Sans nier les résistances au sein de catégories particulières, comme les générations les plus âgées et les sympathisants de droite, la volonté majoritaire demeure en faveur d’un développement de l’éolien. En effet, outre que 2/3 des Français affichent une vision positive de l’énergie éolienne (64% pour l’éolien terrestre, 66% pour l’éolien en mer), 60% se prononcent en faveur d’un développement de l’éolien terrestre dans la région où ils vivent, et 65% des habitants des régions littorales en faveur d’un développement de l’éolien en mer.

Les critiques sur l’impact sur les paysages ne sont partagées que par une minorité de Français : 61% des Français et 59% des habitants des communes rurales déclarent « ne pas être dérangés » par la présence d’éoliennes dans les paysages de leur région ou lorsqu’ils se déplacent. L’éolien reste enfin très largement soutenu par les jeunes générations : 74% des 18-24 ans et 71% des 25-34 ans ont ainsi une perception positive de l’éolien terrestre. Pour Jérôme Fourquet, Directeur du département Opinion & stratégies d’entreprise de l’Ifop : “Appelés à trancher entre arguments pour et contre, 58% des Français considèrent que les éoliennes présentent plus d’avantages que d’inconvénients et souhaitent voir poursuivre leur développement dans notre pays. Des chiffres qui confirment que le soutien à l’éolien reste marqué, surtout au sein des jeunes générations qui se révèlent être les plus sensibles à l’enjeu climatique”.

Le Livre Blanc du SER pour la présidentielle : « Renouvelables, l’énergie d’un nouvel élan pour la France »

Réunissant près de 800 participants et des personnalités françaises et internationales autour du thème « Avec une relance verte, redonnons du sens au progrès », la 22e édition du colloque annuel du SER est aussi l’occasion pour le syndicat de publier le premier volet de son Livre Blanc destiné aux candidats et l’ensemble des acteurs de la campagne présidentielle. Dans la perspective d’un quinquennat décisif en matière de leadership et de souveraineté énergétique, et à l’heure où les pays et les investisseurs du monde entier se tournent massivement vers les énergies renouvelables, ce document d’analyse prospective, enrichi de regards d’experts, de citoyens engagés et d’acteurs économiques et politiques, montre l’impérieuse nécessité pour la France d’accélérer leur développement.

La France accuse un retard important dans le développement des EnR

Pour Jean-Louis Bal, Président du SER : “Alors même que les Français plébiscitent les énergies renouvelables, qu’elles rendent notre industrie plus compétitive, soutiennent notre agriculture, diminuent nos importations d’énergies fossiles, créent de l’emploi et revitalisent nos territoires, la France accuse un retard important dans leur développement. Une situation à laquelle le prochain quinquennat devra remédier si nous voulons nous donner les moyens d’agir dans la lutte contre le réchauffement climatique et faire de la transition énergétique et des renouvelables les leviers d’un nouvel élan pour la France”.

Élément constitutif de notre souveraineté nationale, les énergies renouvelables révèlent et renforcent les atouts de notre pays. Facteur de compétitivité industrielle, elles doivent lui permettre de compter sur ses propres forces sans dépendre de sources d’énergie importées. Sources d’emplois, de dynamisme et d’attractivité dans les territoires, elles sont aussi une réponse aux aspirations des jeunes générations face au défi climatique et aux enjeux de notre société en mutation, à l’heure où les citoyens veulent jouer un rôle grandissant dans la transition énergétique.

