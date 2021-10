TSE, la Banque des Territoires et CrÃ©dit Mutuel Capital PrivÃ© scellent un partenariat stratÃ©gique avec Aphaia, pour 1GW de projets solaires

TSE, développeur de solaire PV en France, a ouvert à l’été 2021 le capital de la plateforme d’investissement Aphaia, pour une part minoritaire, à la Banque des Territoires et Crédit Mutuel Capital Privé, via son fonds Siloé Infrastructures. L’objectif est d’une part pour TSE d’accélérer son développement en France sur les cinq prochaines années, et d’autre part, pour la Banque des Territoires et Crédit Mutuel Capital Privé, de renforcer leur position d’acteurs financiers de premier plan dans les énergies renouvelables. La plateforme Aphaia portera à terme plus de 1GW de projets solaires au sol développés, construits et opérés par TSE au cœur des territoires.

TSE est un acteur indépendant français reconnu, spécialisé dans le développement de centrales photovoltaïques. Employant 87 personnes en France, TSE a acquis un savoir-faire et une expertise pointue dans toutes les phases de la vie d’un projet photovoltaïque (développement, construction, maintenance et exploitation). Depuis 2008, le groupe a développé et construit plus de 500 MWc de projets photovoltaïques. Les investissements portés dans le cadre de la plateforme Aphaia seront répartis sur l’ensemble du territoire français, avec une capacité moyenne par centrale solaire estimée à 18 MWc.

« Ce partenariat nous ancre comme un acteur important de la production d’énergie solaire en France »

En rentrant au capital de la plateforme Aphaia, la Banque des Territoires et Crédit Mutuel Capital Privé, acteurs financiers engagés pour la transition énergétique en France, sécurisent et accélèrent la réalisation des projets de TSE, et contribuent ainsi aux objectifs de la filière photovoltaïque dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en finançant des projets de qualité. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du plan Climat de la Banque des Territoires, dont le développement des énergies renouvelables est l’un des objectifs stratégiques, au bénéfice de territoires plus durables. « Nous sommes très heureux de ce magnifique partenariat conclu avec deux des acteurs du financement de la Transition Energétique, qui partagent totalement notre volonté de développer des projets ancrés dans les territoires, vertueux tant sur le plan de la décarbonation du mix énergétique français que de l’environnement et de la biodiversité. La Banque des Territoires et Crédit Mutuel Capital Privé partagent pleinement notre vision et nos valeurs d’acteur industriel, de très long terme, opérateur de ses actifs. Ce partenariat nous ancre comme un acteur important de la production d’énergie solaire en France » déclare Mathieu Debonnet, Président de TSE.

Accompagner la transition énergétique de la France

« Avec ce partenariat stratégique d’envergure avec TSE et Crédit Mutuel Capital Privé, la Banque des Territoires va permettre l’émergence de plus de 1GW de projets solaires au travers de toute la France sur les cinq prochaines années aux côtés d’un acteur indépendant de premier rang comme TSE, PME française spécialiste du solaire » déclare Charlotte Virally, Directrice d’Investissements, Responsable du pôle ENR de la Banque des Territoires. « En investissant avec son fonds Siloé Infrastructures d’une durée de 25 ans, Crédit Mutuel Capital Privé s’inscrit dans la vision stratégique de long terme de TSE. Grâce à ce partenariat, nous accompagnons la transition énergétique de la France en développant des centrales solaires qui préservent l’environnement tout en contribuant durablement à l’indépendance énergétique des territoires, en finançant des ressources décarbonées.» déclare Sylvie Chaussin, Directeur chez Crédit Mutuel Capital Privé.