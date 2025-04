Sun-Ways a inaugurÃ© la premiÃ¨re centrale solaire amovible sur voie ferrÃ©e ouverte au trafic ferroviaire : une premiÃ¨re mondiale

Malgré une météo maussade et un soleil qui a joué à cache-cache en ce 24 avril 2025, la start-up suisse Sun-Ways a enclenché officiellement sa première centrale solaire dans les montagnes neuchâteloises en présence de représentants des CFF, de l’OFT, du Conseiller d’Etat neuchâtelois et Chef du Département du développement territorial et de l’environnement Laurent Favre, ainsi que de nombreuses délégations étrangères souhaitant développer cette technologie dans leurs pays.

Pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, la Suisse devra multiplier par sept sa production d’électricité solaire d’ici 2035, pour atteindre près de 28 TWh. Or, les grandes surfaces disponibles pour accueillir des centrales photovoltaïques se raréfient.

Une solution clé pour la transition énergétique suisse, un potentiel de 3% de l’objectif national

Avec ses 5 000 km de voies ferrées, le pays pourrait ainsi produire 1 TWh/an (soit la consommation de 300 000 ménages), couvrir 30% des besoins électriques des transports publics et économiser jusqu’à 200 000 tonnes de CO2 annuelles. Cette vision novatrice est née d’une simple intuition sur un quai de gare à Renens. Regarder les rails est devenu une source d’inspiration pour réinventer la production d’énergie solaire. Si d’autres initiatives similaires existent dans le monde, Sun-Ways signe aujourd’hui une première mondiale : celle d’une centrale solaire amovible, installée sur une voie ferrée ouverte au trafic. Après une année de tests et d’analyses réalisés à la demande de l’Office fédéral des transports (OFT), le projet a reçu toutes les autorisations nécessaires. Les trains voyageurs circulent depuis lundi 28 avril prochain au-dessus de la centrale.

Un intérêt international, un projet pilote prometteur

Malgré un contexte géopolitique complexe, l’innovation attire déjà des délégations venues de France, Belgique, Israël, Indonésie et Corée du Sud, présentes à l’inauguration pour envisager un déploiement dans leurs pays. La centrale amovible Sun-Ways repose sur 48 panneaux solaires de 385 W chacun, pour une puissance totale de 18 kW et une production attendue de 16’000 kWh par an. L’électricité sera injectée dans le réseau public à 500 mètres du site. Durant 3 ans, différents tests seront réalisés sur le revêtement des panneaux solaires, sur les salissures et l’impact de la centrale sur l’infrastructure ferroviaire. De manière générale, il s’agit d’évaluer si l’exploitation d’une ligne ferroviaire est compatible avec l’exploitation d’une centrale solaire amovible entre les rails.

Un déploiement spectaculaire grâce à la machine PUMA

L’inauguration a été marquée par une démonstration impressionnante de la machine ferroviaire PUMA, développée par Scheuchzer SA. Cet engin imposant permet d’installer jusqu’à 150 panneaux solaires à l’heure, assurant un déploiement rapide et efficace des centrales Sun-Ways. Une véritable prouesse technique qui ouvre la voie à une industrialisation du procédé ! Plus qu’un projet technologique, cette réalisation est une aventure humaine portée par des partenaires d’exception. DG-Rail, GESTE, Meccad, RM voie ferrée, Romande Energie, Scheuchzer, le Fonds Vitale Innovation des Services industriels de Genève, transN, Viteos, entre autres, ont tous contribué à rendre réelle une idée jugée incongrue il y a encore quelques années. Sun-Ways a également reçu le soutien d’Innosuisse, des cantons de Neuchâtel et de Vaud, de Venture Kick, et bénéficie du label de la Fondation Solar Impulse. “Ce n’est qu’un début”, souligne Joseph Scuderi. “Nous travaillons déjà avec la HES-SO Valais sur un Smart Grid ferroviaire pour alimenter directement les trains en énergie solaire.” Sun-Ways ne se contente pas d’imaginer le futur de l’énergie solaire : elle le construit.