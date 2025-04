74% des FranÃ§ais se tournent vers le photovoltaÃ¯que pour faire des Ã©conomies

Une étude Otovo dresse le portrait-robot de ces Français qui misent sur l’énergie solaire. Rajeunissement en vue !

Avec plus d’un million d’installations solaires en France, les Français continuent d’investir dans le photovoltaïque. En 2024, le nombre de raccordements a bondi de 21% et l’année 2025 démarre fort avec plus de 1,4 GW raccordés en trois mois. Un record ! Otovo, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’énergie solaire, fait un état des lieux de la manière dont les Français s’approprient cette technologie et présente un portrait-robot de l’utilisateur d’une installation photovoltaïque.

Une population d’accédants qui se rajeunit

Contrairement aux idées reçues, l’accès au photovoltaïque ne se limite pas aux profils les plus âgés ou les plus aisés. Si les plus de 55 ans sont aujourd’hui les plus nombreux à s’équiper en panneaux solaires, c’est avant tout parce qu’ils sont plus souvent propriétaires de leur logement, avec majoritairement une maison individuelle, que par manque de moyens chez les plus jeunes. En réalité, l’étude montre que la majorité des foyers ayant sauté le pas disposent de revenus compris entre 20 000 et 75 000 euros par an. Autant de facteurs qui confirment que l’énergie solaire est de plus en plus accessible à des profils variés. Ensuite, lorsque l’on regarde la situation géographique des installations, les régions du centre-ouest sont celles qui en concentrent le plus avec la Nouvelle-Aquitaine (13 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie (12,2 % chacune) concentrent les foyers les plus engagés, suivies du Grand Est (9,5 %) et de l’Île-de-France (9,7 %). Contre toute attente, ce n’est pas la transition énergétique la première motivation (22%) pour installer une solution solaire, mais bien la réalisation d’économies sur sa facture énergétique pour près de 74% des répondants. En effet, lorsque l’on creuse un peu plus, les utilisateurs ne sont pas nécessairement des adeptes des technologies liées à l’écologie, puisque seulement 12,2 % des répondants disent posséder un véhicule électrique, tandis que 69,4 % n’envisagent même pas d’en acheter un. Ce sont donc surtout des personnes pragmatiques qui cherchent des solutions efficaces pour améliorer leur quotidien.

Lever les freins d’achat grâce à la location

L’un des principaux freins du passage au photovoltaïque reste le coût d’une installation (45%) puisque celui-ci varie généralement entre 5 000 € et plus de 20 000 €, en fonction de la surface disponible, de la puissance souhaitée (kWc) et des équipements choisis. Un investissement conséquent qui peut décourager de nombreux foyers, notamment ceux qui souhaitent s’engager dans une transition énergétique mais n’en ont pas les moyens immédiats. Aujourd’hui, sur le même principe d’abonnement que les plateformes de streaming connues, il est possible de louer ses équipements. Ainsi, les foyers peuvent anticiper leurs dépenses tout en faisant des économies sur leurs factures d’énergie. Malgré un contexte moins favorable, avec la baisse des tarifs d’achat du surplus d’électricité et des montants de la prime à l’autoconsommation, les Français croient toujours au solaire. Ce qu’ils attendent désormais, ce n’est pas seulement une promesse d’économie ou d’écologie, mais un accompagnement clair, transparent et rassurant.