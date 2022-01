Sun Inc. a remportÃ© un contrat de 29,3 millions$ pour la livraison d’auvents solaires pour des stations de recharge de VE

iSun, une entreprise leader dans le domaine de l’énergie solaire et des infrastructures de mobilité propre avec 50 ans d’expérience dans la construction, les services électriques et de données mais aussi fournisseur de plates-formes de recharge de véhicules électriques propriétaires, vient d’annoncer qu’il a été sélectionné pour concevoir et fournir un total prévu de 1 780 auvents solaires hors réseau qui seront installés dans les stations de recharge pour véhicules électriques.

Ce contrat estimé à 29,3 millions de dollars fait passer le carnet de commandes du segment commercial d’iSun de 9,6 à 38,9 millions de dollars. Au total, 1 780 auvents devraient être livrés aux bornes de recharge. Livraison initiale prévue de 450 auvents en 2022 ! L’attribution du contrat est le plus grand contrat d’infrastructure EV d’iSun à ce jour.

« iSun a construit une plate-forme capable de répondre aux besoins de chaque segment de l’industrie solaire, ce qui inclut de répondre aux demandes d’infrastructure EV de nos clients nouveaux et actuels », a déclaré Jeffrey Peck, président et chef de la direction d’iSun. «Ce prix valide non seulement les produits innovants de verrière solaire d’iSun, mais également notre stratégie pour répondre aux besoins d’infrastructure EV de la nation. Nous nous efforçons constamment d’introduire des innovations qui amélioreront l’expérience de recharge des véhicules électriques et feront progresser l’industrie des véhicules électriques. Nous sommes ravis que notre approche soit validée par le biais de cet important contrat ; nous sommes impatients de partager l’expérience iSun avec les consommateurs » a-t-il conclu.