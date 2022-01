Mercedes prÃ©sente un nouveau concept-car solaire au CES de Las Vegas

Dans le cadre du CES 2022, Mercedes a présenté le 3 janvier dernier un nouveau prototype électrique doté d’un toit solaire. Nanti d’un coefficient de traînée record de 0,17, le très aérodynamique Vision EQXX devrait atteindre les 1 000 kilomètres en une seule charge. Le toit solaire contribuerait à effectuer 25 kilomètres.

L’autonomie et l’efficience comme un mantra ! « L’autonomie et l’efficience définissent l’ère électrique », annonce ainsi le constructeur. C’est donc cela la recette miracle pour atteindre les 1000 kilomètres en une seule charge. De quoi reléguer la concurrence loin derrière ! L’effort a été porté sur la batterie qui n’excède pas les 100 kWh. Compacte, légère, elle affiche une consommation de 10 kWh pour 100 kilomètres couplée à un moteur d’une puissance modérée de 150 kW. « Plutôt que de simplement augmenter la taille de la batterie, l’équipe s’est focalisée sur l’amélioration de l’efficience sur de longues distances », indique Mercedes. Mercedes fait donc fi de la performance pure et des accélérations ébouriffantes, signe d’une entrée dans une époque plus sobre ! Ce prototype présente des évolutions avancées, parfois inspirées du monde de la F1. Le Vision EQXX, un laboratoire pour l’horizon à venir. Cerise sur le gâteau, la firme à l’Etoile orne par ailleurs le Vision EQXX d’un toit solaire, un panneau doté de 117 cellules ultra minces et légères, capable de fournir jusqu’à 25 kilomètres d’autonomie à lui seul. Idéal pour les petits trajets du quotidien !