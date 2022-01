Le Parc des Aiguilles accueillera prochainement ses deux premiÃ¨res centrales PV dÃ©veloppÃ©es par Barjane

En décembre, la Direction Générale de l’Énergie et du Climat a annoncé les projets lauréats de l’appel d’offres 4.13 lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie pour des installations solaires de grande puissance. Deux projets portés par Barjane, développeur de l’immobilier logistique de demain, ont été retenus dans le cadre de l’appel d’offres 4.13 ! D’une puissance cumulée d’environ 6,1 MWc, ces centrales seront réalisées et exploitées en toiture des futurs centres de distribution de Decathlon et d’Action en cours de développement par Barjane sur la commune d’Ensuès-la-Redonne, aux portes de Marseille (13). Ces deux premières centrales lancent le projet de la plus grande ferme photovoltaïque en toiture des Bouches-du-Rhône que constituera, à terme, le Parc des Aiguilles.

À l’occasion de la treizième et dernière période de l’appel d’offres CRE 4 Bâtiment, la Direction Générale de l’Énergie et du Climat a désigné comme lauréats deux projets portés par le Groupe Barjane sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence à Ensuès-la-Redonne. D’une puissance estimée de 3,014 MWc et de 3,072 MWc, ces deux centrales permettront une production annuelle théorique de 7 303 200 kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 932 habitants.

La plus grande ferme photovoltaïque en toiture des Bouches-du-Rhône

Ces deux projets de centrales photovoltaïques répondent aux objectifs de l’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie : encourager la compétitivité-coût des projets, valoriser l’innovation et favoriser les projets vertueux en termes de bonne utilisation des sols. « Réalisées et exploitées en toiture des bâtiments logistiques que nous sommes en train de développer pour nos premiers clients Action et Decathlon au sein du futur Parc des Aiguilles, ces centrales affirment une nouvelle fois notre engagement en faveur d’un immobilier logistique durable et vertueux, en équilibre avec les écosystèmes naturels », reconnaît Léo Barlatier, co-fondateur et co-dirigeant de Barjane. À terme, le Parc des Aiguilles prévoit d’accueillir plusieurs centrales photovoltaïques d’une puissance cumulée d’environ 10 MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 6 450 personnes, soit plus que l’équivalent de la consommation des habitants du village d’Ensuès-la-Redonne. Cette puissance fera du Parc des Aiguilles la plus grande ferme photovoltaïque en toiture des Bouches-du-Rhône.

Deux belles réalisations en perspective, qui verront le jour à horizon 2023

« Œuvrer pour la transition énergétique en favorisant la production d’énergie verte, pour un maire c’est un acte fort. La population d’Ensuès-la-Redonne est attentive à tout ce qui va dans le sens du développement durable du Parc des Aiguilles et les choix faits sont là de façon concrète et pérenne. Savoir que dès l’équipement des deux premiers bâtiments la production d’énergie photovoltaïque va correspondre à la consommation électrique annuelle de près de 4 000 habitants, et plus de 6 000 à terme à l’échelle du Parc, est tout simplement une véritable aubaine pour notre commune », précise Michel Illac, Maire d’Ensuès-la-Redonne. Avec ces deux nouvelles centrales, le Groupe comptera un total de 20 centrales solaires en France, confirmant sa percée opérée dans le secteur : BARJANE est le 1er développeur français de centrales photovoltaïques en toiture d’immeubles logistiques.

Le Parc des Aiguilles, un projet de développement économique durable du territoire

Situé aux portes de Marseille, sur la commune d’Ensuès-la-Redonne, le Parc d’activités des Aiguilles est un projet d’aménagement et de développement d’une zone logistique durable de 62 ha porté par l’entreprise Barjane et la Métropole Aix-Marseille-Provence, et soutenu par la Mairie d’Ensuès-la- Redonne. Le projet vise à faire du site des Aiguilles une nouvelle destination logistique pour répondre aux besoins économiques du territoire, tout en développant un Parc exemplaire en matière de développement durable.

Ces deux futures centrales photovoltaïques s’inscrivent dans la stratégie RSE ambitieuse que Barjane met en place pour le développement du Parc des Aiguilles : dépollution des terrains pour leur réhabilitation écologique, éco-conception des bâtiments, mise en place d’un chantier à faible impact environnemental, certification des bâtiments – HQE, BREEAM et BiodiverCity –, ou encore préservation et développement de la biodiversité à travers plus de 10 ha d’espaces verts provençaux, 8 km de haies bocagères, un traitement alternatif des eaux pluviales, des aménagements pour la faune et la flore.

Les centrales seront installées en toiture des bâtiments logistiques développés pour Decathlon et Action : respectivement une plateforme nouvelle génération de 38 000 m² pour répondre aux besoins grandissants des magasins Decathlon sur le territoire, et un bâtiment de 42 000 m², représentant la 5ème implantation logistique d’Action en France pour rapprocher ses stocks de ses magasins locaux. À terme, avec la création de plus de 1 000 emplois, le Parc des Aiguilles constituera un atout durable pour le développement économique et l’attractivité du territoire.