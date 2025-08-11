Suivi Agro-Climatique/Canicule : Urbasolar Ã©tudie les potentiels bÃ©nÃ©fices du photovoltaÃ¯que !

Avec le retour de la canicule, la pertinence de marier agriculture et photovoltaÃ¯que revient sur le devant de la scÃ¨ne. A ce titre, le producteur dâ€™Ã©nergie solaire Urbasolar a mis en place un suivi agro-climatique sur 8 de ses centrales solaires au sol afin dâ€™identifier les bÃ©nÃ©fices agricoles Ã©ventuels liÃ©s Ã la prÃ©sence de panneaux photovoltaÃ¯ques au-dessus dâ€™une activitÃ© dâ€™Ã©levageâ€‹.

PrÃ©sent sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais, Urbasolar a lancÃ© une campagne de mesures en juin 2024 sur 8 centrales solaires au sol aux conditions climatiques diffÃ©rentes :

2 projets dans la moitiÃ© nord â€‹(en Marne et Loir-et-Cher)

2 projets dans le sud-ouestâ€‹ (en Gironde et Charente)

2 projets proches des PyrÃ©nÃ©esâ€‹ (en Haute-Garonne et Hautes-PyrÃ©nÃ©es)

2 projets entre lâ€™Occitanie et PACAâ€‹ (dans le Gard et Bouches-du-RhÃ´ne)

â€‹Sur ces 8 parcs solaires, des capteurs ont Ã©tÃ© installÃ©s afin dâ€™y collecter diverses donnÃ©es agro-climatiques. Il sâ€™agit dâ€™installations solaires existantes qui ne sont pas agrivoltaÃ¯ques, mais dont les mesures permettent de dÃ©gager les principaux effets des panneaux solaires sur leur environnement proche. Les dÃ©monstrateurs agriPV URBASOLAR prÃ©vus pour fin 2025 permettront de consolider ces tendances sur des projets au design agrivoltaÃ¯que. Les analyses Urbasolar sont basÃ©es sur le relevÃ© de 4 paramÃ¨tres agro-climatiques principaux impactÃ©s par les panneaux Ã savoir la tempÃ©rature de lâ€™air en Â°C, la tempÃ©rature du sol en Â°C, lâ€™humiditÃ© du sol en %HR et enfin le vent en km/h. Ce relevÃ© a Ã©tÃ© effectuÃ© sur 3 zones distinctes par centrale : une zone inter panneau (entre les rangÃ©es de panneaux), une zone sous les panneaux et enfin une zone tÃ©moin sans panneaux qui est la zone de rÃ©fÃ©rence pour mesurer les changements.

RÃ©sultats sur le microclimat ambiant

En 2024, les Ã©carts de tempÃ©rature de lâ€™air sous panneaux ont Ã©tÃ© peu marquÃ©s, dans un contexte climatique globalement tempÃ©rÃ©. En revanche, les donnÃ©es de 2025 rÃ©vÃ¨lent un effet significatif des installations agrivoltaÃ¯ques sur la rÃ©gulation thermique, en particulier pour les sites au sud : la tempÃ©rature de lâ€™air sous panneaux a Ã©tÃ© rÃ©duite en moyenne de 1,8Â°C au printemps, avec des baisses pouvant atteindre jusquâ€™Ã 2,5Â°C en juin. Cette attÃ©nuation thermique sâ€™accompagne dâ€™une diminution notable de la vitesse moyenne du vent sous panneau, avec des rÃ©ductions allant jusquâ€™Ã prÃ¨s de 50%. Cette baisse des vents moyens contribue Ã limiter lâ€™Ã©vapotranspiration, amÃ©liorant ainsi le bilan hydrique des cultures. Les structures photovoltaÃ¯ques jouent Ã©galement un rÃ´le protecteur face aux rafales, avec des diminutions des vitesses maximales de 10 km/h en moyenne. Sur le site des Bouches du RhÃ´ne, une rÃ©duction des rafales jusquâ€™Ã 20 km/h a Ã©tÃ© observÃ©e en avril 2025. Ces effets combinÃ©s font des structures photovoltaÃ¯ques un abri efficace contre les conditions climatiques extrÃªmes, tant pour les cultures que pour les animaux, qui peuvent sâ€™y protÃ©ger du vent et de la pluie.

Observations autour du microclimat du sol

Les relevÃ©s de tempÃ©rature du sol Ã 30 cm de profondeur en 2025 montrent une baisse gÃ©nÃ©ralisÃ©e sous les panneaux photovoltaÃ¯ques par rapport aux zones tÃ©moins. En moyenne, une baisse de 3Â°C est observÃ©e selon les sites, avec une valeur maximale enregistrÃ©e de -9,5Â°C sur les centrales situÃ©es dans le sud de la France au mois de juin. Ces diffÃ©rences traduisent un effet dâ€™ombrage marquÃ©, limitant le rÃ©chauffement du sol en pÃ©riode ensoleillÃ©e. Cette attÃ©nuation thermique peut contribuer Ã ralentir lâ€™Ã©vaporation de lâ€™eau dans les couches superficielles, favorisant ainsi la rÃ©tention dâ€™humiditÃ©. Aucun dÃ©passement du seuil de 25Â°C nâ€™a Ã©tÃ© observÃ© sous panneau contrairement aux zones tÃ©moins, ce qui confirme un effet modÃ©rateur des structures agrivoltaÃ¯ques sur les tempÃ©ratures du sol, potentiellement bÃ©nÃ©fique pour certaines cultures sensibles aux excÃ¨s de chaleur.

Une dÃ©marche dâ€™amÃ©lioration continue

EngagÃ© dans une dÃ©marche dâ€™amÃ©lioration continue de ses ouvrages, ces suivis permettent Ã Urbasolar de mesurer lâ€™impact climatique que peuvent avoir les panneaux solaires et les potentiels bÃ©nÃ©fices pour la filiÃ¨re agricole. Pour lâ€™Ã©levage, il est Ã noter que les panneaux favorisent le bien-Ãªtre animal grÃ¢ce Ã la baisse des tempÃ©ratures et Ã lâ€™exposition au ventâ€‹ et aident au maintien dâ€™une ressource fourragÃ¨re toute lâ€™annÃ©e sur les parcelles grÃ¢ce aux tempÃ©ratures moins Ã©levÃ©es en Ã©tÃ©.â€‹ â€‹Pour lâ€™herbe, lâ€™humiditÃ© prÃ©servÃ©e rÃ©duit le stress hydrique et les risques de brÃ»lures foliaires sont moins importantes grÃ¢ce Ã des tempÃ©ratures moins Ã©levÃ©es en Ã©tÃ©.

EncadrÃ©

Focus suivi de la pousse de lâ€™herbe Ã Mont-PrÃ¨s-Chambord (41)

En parallÃ¨le de ces suivis, Urbasolar a souhaitÃ© Ã©valuer lâ€™amÃ©lioration ou le maintien du potentiel agronomique au travers de la pousse de lâ€™herbe sur la centrale solaire en terre agricole de Mont-prÃ¨s Chambord, situÃ©e dans le Loir-et-Cher. Les mesures effectuÃ©es au printemps 2024, ont mis en Ã©vidence une qualitÃ© fourragÃ¨re (teneur en azote et digestibilitÃ© des protÃ©ines) amÃ©liorÃ©e sous les panneaux solaires par rapport Ã la mesure sur la zone tÃ©moin. Des rÃ©sultats Ã©galement corroborÃ©s par une Ã©tude de lâ€™AFPF (Asso Francophone pour les Prairies et Fourrages) sur plusieurs sites agrivoltaÃ¯ques.