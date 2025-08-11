Optimisation de lâ€™autoconsommation : le levier incontournable pour amÃ©liorer la rentabilitÃ© des installations rÃ©sidentielles

Par Lucas Terquem, COO Kano Energy, une entreprise Savoyarde qui dÃ©veloppe des solutions de gestion dâ€™Ã©nergie.

Avec un tarif dâ€™achat descendu 0,04â‚¬/kWh, la vente du surplus nâ€™est plus un levier Ã©conomique suffisant pour rentabiliser une installation solaire rÃ©sidentielle. Lâ€™intÃ©rÃªt Ã©conomique dâ€™une installation photovoltaÃ¯que rÃ©side avant tout dans lâ€™Ã©lectricitÃ© quâ€™elle permet de ne pas acheter.

Des valorisations faibles

Jusquâ€™ici, les installations surdimensionnÃ©es restaient rentables grÃ¢ce Ã une Obligation dâ€™Achat plus favorable. Cela a pu conduire certains particuliers Ã conserver leurs habitudes de consommation, en particulier le dÃ©clenchement du chauffe-eau en heures creuses nocturnes. RÃ©sultat : 60 Ã 70 % de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est aujourdâ€™hui injectÃ©e sur le rÃ©seau, pour une valorisation quasi nulle dans le cas dâ€™une autoconsommation totale, ou trÃ¨s faible dans le cas dâ€™un contrat OA.

AmÃ©liorer le taux dâ€™autoconsommation, le vrai levier de rentabilitÃ© pour les installations

Le taux dâ€™autoconsommation devient donc un indicateur clÃ© pour amÃ©liorer la rentabilitÃ© dâ€™une installation. Lâ€™enjeu est simple : rapprocher les consommations de la courbe de production. La plupart des usages Ã©nergivores â€“ eau chaude sanitaire, chauffage, piscine, voire recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques â€“ peuvent Ãªtre dÃ©calÃ©s en journÃ©e Ã condition de disposer dâ€™un systÃ¨me de pilotage adaptÃ©.

Un fonctionnement complÃ©mentaire aux batteries

Il existe aujourdâ€™hui plusieurs types de solutions pour automatiser ce pilotage : relais simples, routeurs, Ã©quipements Ã pilotage intÃ©grÃ©, ou encore les optimisateurs dâ€™autoconsommation. Ces systÃ¨mes nâ€™offrent pas tous le mÃªme niveau de performance ou de flexibilitÃ©. Ce type de solution sâ€™intÃ¨gre Ã©galement avec les installations munies de batteries ou de batteries virtuelles. Lâ€™optimisation de lâ€™autoconsommation en amont permet de rÃ©duire la taille nÃ©cessaire de la batterie et dâ€™allonger sa durÃ©e de vie en limitant les cycles de charge-dÃ©charge. Dont acteÂ !