Zendure remporte le prix EUPD Research Top Innovation Award 2025 pour ses systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques pour balcons

Zendure qui a fait de l’innovation solaire son ADN, a reÃ§u le prix Top Innovation Award 2025 dÃ©cernÃ© par EUPD Research dans la catÃ©gorie Â« Balcony PV Â» (photovoltaÃ¯que pour balcons), devenant ainsi la premiÃ¨re entreprise au monde Ã obtenir cette distinction simultanÃ©ment sur 14 marchÃ©s europÃ©ens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. Une Ã©tape importante qui confirme la position de Zendure Ã l’avant-garde du secteur en pleine expansion du photovoltaÃ¯que pour balconsÂ !Â

Le produit primÃ©, SolarFlow 800 Pro, est le premier systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie tout-en-un pour balcon intÃ©grant l’IA au monde. Compact, prÃªt Ã l’emploi et adaptÃ© aux locataires, il combine la technologie IA avec un stockage Ã haut rendement pour rendre l’Ã©nergie propre plus accessible.

SolarFlow 800 Pro alimentÃ© par l’IA

Le systÃ¨me offre une capacitÃ© de batterie extensible de 1,92 kWh Ã 11,52 kWh et prend en charge quatre entrÃ©es MPPT de 660 W pour une puissance solaire maximale de 2 640 W. Avec un rendement Ã©nergÃ©tique pouvant atteindre 96 %, son systÃ¨me de gestion de l’Ã©nergie ZENKI, alimentÃ© par l’IA, apprend les habitudes de consommation des utilisateurs et intÃ¨gre les prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques, l’Ã©tat des batteries et les tarifs dynamiques de plus de 700 fournisseurs d’Ã©nergie europÃ©ens. En optimisant les flux d’Ã©nergie en temps rÃ©el, ZENKI peut rÃ©duire les coÃ»ts d’Ã©lectricitÃ© jusqu’Ã 42 % tout en garantissant une utilisation optimale de la production solaire, du stockage et de la consommation des mÃ©nages.

Une reconnaissance pan europÃ©enne

Saif Islam, consultant senior chez EUPD Research souligne : Â« Le secteur des Ã©nergies renouvelables est portÃ© par les innovations qui permettent d’offrir aux clients et aux consommateurs la meilleure expÃ©rience possible. C’est pourquoi des entreprises comme Zendure, avec des produits innovants tels que le SolarFlow 800 Pro, sont essentielles Ã la transition Ã©nergÃ©tique. Tout le monde chez EUPD Research est fier de dÃ©cerner Ã Zendure le prix Top Innovation Award 2025 pour l’Europe. Â» Zendure est donc devenue la premiÃ¨re entreprise Ã recevoir une reconnaissance paneuropÃ©enne dans la catÃ©gorie Â« Balcony PV Â» pour son systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie alimentÃ© par l’IA. Â« Cette reconnaissance valide notre engagement Ã associer l’excellence technologique Ã une utilisation pratique dans le monde rÃ©el. Avec la forte augmentation de la demande en panneaux photovoltaÃ¯ques pour balcons, notre mission est de rendre l’Ã©nergie intelligente et durable accessible Ã tous Â» conclut Bryan Liu, PDG de Zendure.