Aux Forges de Niaux : les disques tournent au solaire

A Pamiers, Le bâtiment industriel, flambant neuf des Forges de Niaux, est équipé de panneaux solaires. La société Apex Energies, producteur d’énergie verte, a monté le projet avec l’aide financière du Crédit agricole. Au cœur de l’Ariège, les disques agricoles tracent des sillons renouvelables…

Installée sur la zone d’activités de Gabrielat, la nouvelle usine des Forges de Niaux a fait le choix de la sobriété énergétique. Le Crédit Agricole Sud Méditerranée, partenaire financier des Forges de Niaux depuis de nombreuses années, a soutenu l’entreprise dans ses investissements ambitieux, notamment pour le financement de sa station de production électrique solaire en toiture, d’une puissance de 588 kW crête. Le projet photovoltaïque de 3 000 m² de toiture solaire permettra une économie annuelle de 5 % de la facture énergétique. Ce projet de production solaire “d’électricité verte” sur le nouveau site des Forges de Niaux s’inscrit dans un projet global et volontaire de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) à 2023. Le projet intègre l’abandon quasi total de l’utilisation du gaz naturel au profit de l’utilisation de l’électricité comme énergie principale de transformation des matières premières. Les Forges de Niaux prévoient également de continuer à réduire leur consommation énergétique et de développer la numérisation de leur outil de production, renforçant ainsi leur engagement en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

« Forger l’AVENIR »

Existant depuis près de 400 ans en Haute Ariège, les Forges de Niaux, entreprise récemment implantée à Pamiers, emploie 80 personnes spécialisées dans la transformation de l’acier par emboutissage, forgeage et traitement thermique. Dotée d’un outil de production moderne, elle se positionne sur un marché de niche international, celui des disques agricoles pour le travail du sol et du semis. L’entreprise réalise 93 % de son chiffre d’affaires à l’international, notamment en Amérique du Nord (55 %), en Europe (35 %) et en Asie (10 %). L’entreprise ariégeoise s’engage dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. À travers son projet “Forger l’AVENIR” à Pamiers, elle se positionne comme une industrie d’avenir responsable. La nouvelle unité de production de Pamiers, en activité depuis 18 mois, est isolée du milieu naturel et utilise un réseau d’eau industrielle approvisionné uniquement en eau de pluie. Grâce à des technologies de pointe, telles que la robotique industrielle et des fours utilisant l’énergie électrique, les Forges de Niaux ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 70% et leur consommation d’énergie de plus de 40 %.