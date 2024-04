Lancement dâ€™une campagne de financement participatif local pour le projet agrivoltaÃ¯que de Salsigne et Villardonnel (11)

BayWa r.e. lance une campagne de financement participatif pour le projet agrivoltaïque de Salsigne et Villardonnel, dans l’Aude. La campagne de financement participatif de ce projet solaire d’environ 22 MWc, conjuguant production photovoltaïque et activité d’élevage ovin, a été officiellement lancée le 10 avril 2024 sur le site internet de Lendosphere, expert du financement participatif, en charge de la collecte.

Cette collecte de 50 000 € sera réservée, dans un premier temps, aux habitants de l’Aude, avec des conditions préférentielles. Elle pourra être élargie à partir du 25 avril aux habitants des départements limitrophes de l’Aude : Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Tarn et Hérault.

Un investissement participatif réservé aux habitants du territoire

À l’atteinte de l’objectif de 50 000 €, la collecte sera déplafonnée de 25 000 € supplémentaires et sera réservée aux habitants de la Communauté de communes de la Montagne Noire. Cette levée de fonds permettra aux personnes qui le souhaitent de financer en prêt rémunéré un projet de territoire et de placer leur épargne localement tout en bénéficiant des retombées financières de ce projet porteur de sens.

Un projet agrivoltaïque pour revaloriser des terres de mauvaise qualité

Situé sur le territoire des communes de Salsigne et de Villardonnel, dans le département de l’Aude, le projet agrivoltaïque est à l’initiative des éleveurs pour retrouver une utilisation vertueuse à des parcelles situées sur des plateaux séchants non irrigués, ne permettant pas une rétention suffisante de l’eau et où la pousse du fourrage est complexe. En lien avec BayWa r.e., les exploitants ont donc décidé de reconvertir ce site, qui retrouvera une activité de production fourragère pour de l’élevage, couplée à une production d’énergie renouvelable. L’ombre apportée par les panneaux solaires permettra une meilleure conservation de l’humidité, un meilleur confort pour le cheptel ovin, et une meilleure croissance de l’herbe, notamment en été.

11 700 tonnes équivalent CO 2 évitées chaque année

D’une puissance estimative de 22 MWc, le parc de 22 hectares devrait produire environ 33 550 MWh par an, ce qui correspond à la consommation électrique (chauffage et eau chaude sanitaire inclus) d’environ 7 400 foyers. La consommation de la Communauté de communes de la Montagne Noire est d’environ 31 501 MWh par an (source : Enedis). Le parc évitera le rejet de 11 700 tonnes équivalent CO 2 chaque année.

Réunion d’information le 17 avril

Une réunion d’information est organisée le mercredi 17 avril de 14h à 18h à la salle de la Communauté de communes aux Ilhes Cabardès (route de Mas-Cabardès), en présence des équipes de BayWa r.e. et Lendosphere.